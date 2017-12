Walburga Greger feiert im Kreis der Familie

Vermischtes Waldershof

19.12.2017

12

0 19.12.201712

Ihren 95. Geburtstag feierte Walburga Greger am Montag im Kreis der Familie bei guter Gesundheit im Senioren-Servicehaus. Die Jubilarin wurde in Eigenheim in Rumänien geboren und während des Krieges mit ihrer Familie vertrieben. Die Flucht führte über die Donau bis nach Tschechien; nach Kriegsende kam sie nach Waldershof. In der Kösseinestadt heiratete sie am 13. Juli 1946 den Fliesenlegermeister Ludwig Greger und bezog die Wohnung im Waldershofer Schloss. Dort lebte sie 70 Jahre lang, bevor sie im Oktober 2016 ins Senioren-Servicehaus zog. Bis dahin sorgte sie selbstständig für ihren Haushalt und arbeitete sehr gerne in ihrem Garten. Zur Familie zählen die Töchter Ilse und Lilli sowie die Söhne Manfred und Gerhard, fünf Enkel und vier Urenkel. Für die Pfarrgemeinde Sankt Sebastian überbrachte Mesner Gerhard Braun Glück- und Segenswünsche. Für die Stadt gratulierte Bürgermeisterin Friederike Sonnemann.