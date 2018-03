Vermischtes Waldershof

15.03.2018

"Vor zwei Jahren bei der Einweihung des neuen Stadtparks hatten wir ein tolles Fest. Das wollen wir heuer wiederholen", informiert Bürgermeisterin Friederike Sonnemann. Die Neuauflage steigt am 6. und 7. Juli.

"Wir feiern in unserer grünen Oase", schwärmt die Bürgermeisterin. "Der Stadtpark wird wieder zu einem Fest- und Aktionsplatz." Der Eintritt an beiden Tagen ist frei. Federführend organisiert das Fest Barbara Brunner, seit Kurzem ehrenamtlich zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Archiv der Stadt Waldershof. Brunner (eine Zirkenreutherin, die nun in Waldershof wohnt) und Bürgermeisterin Friederike Sonnemann sind froh, dass der Stadtpark sowohl von den Einheimischen, als auch Gästen so gut angenommen wird. Das Stadtparkfest startet am Freitag, 6. Juli, um 21.30 Uhr mit einem Freiluftkino. In Zusammenarbeit mit dem Marktredwitzer Kino wird dafür ein Film ausgewählt. Am Samstag, 7. Juli, geht es um 14 Uhr los. Der Festbetrieb läuft bis gegen 22 Uhr. Nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeisterin Friederike Sonnemann ist Action angesagt. So tritt gleich zu Beginn auf der Bühne die Tanzformation "D! Dance-Club" aus Marktredwitz auf. Um 14.30 und um 16.15 Uhr gibt es einen Stelzenlauf. Von 15.15 bis 16.15 Uhr gehört die Bühne den Kindern der Grundschule und der beiden Kindergärten für Vorführungen. Um 17 Uhr Auftritt der Square-Dance-Gruppe aus Waldershof. Ab 18 Uhr geht musikalisch die Post ab. Die Stadt sucht dafür junge Nachwuchsbands, egal aus welcher Stilrichtung, die sich einem großen Publikum präsentieren wollen. Wer Interesse hat, soll sich bei Barbara Brunner melden, Telefon 0175/2414150 oder E-Mail barbara.brunner@posteo.de. Die Musikanlage und die Bühne werden den Bands zur Verfügung gestellt. Ganztägig im Stadtpark mit dabei sind ein Mitmachzirkus, Seifenblasenstation, eine Hüpf- und Drachenburg mit Rutsche, ein aufblasbares Tunnellabyrinth und ein Billardspiel. Abgerundet wird das Angebot durch "Riesen-Monsterbasketball", heißer Draht groß, Tischkicker, Tischflipper sowie Knobel- und Puzzlespiele. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt. Bislang vier Vereine kümmern sich um das Wohl der Gäste. Gesucht wird noch ein Verein, der Kaffee und Kuchen verkauft. Barbara Brunner informiert: "Alle Einnahmen verbleiben beim Verein."Ab Mitte April öffnet im Stadtpark ein Kiosk. Doris Dziumbla betrieb bisher Kiosks im Auenpark und im Freibad Marktredwitz. Nachdem sie diese aufgegeben hat, möchte sie die Waldershofer mit kulinarischen Genüssen verwöhnen.