Fahrradhersteller Cube wächst und lässt weitere Logistikhalle errichten

Wirtschaft Waldershof

08.12.2017

08.12.2017

Die Zeit des Stillstands auf dem ehemaligen Rosenthal-Areal ist vorbei. Die Firma Cube ist derzeit dabei, in zwei Bauabschnitten eine weitere Logistikhalle mit den Maßen 100 Meter mal 230 Meter zu erstellen. Aktuell werden die Betonträger auf der Baustelle gesetzt. Für die Anlieferungszeiten der großen Fertigbetonteile gilt bis 31. Dezember im Bereich der Dr.-Zimmer-Straße 2 bis 8 ein absolutes Halteverbot, informiert das Landratsamt Tirschenreuth. Wie das mittelständische Familien-Unternehmen Cube mitteilt, ist die Fertigstellung der Baumaßnahme im Sommer 2018 geplant. Mit dieser weiteren Investition reagiert die Unternehmensleitung auf die sehr gute Auftragslage und die damit notwendige Lagerhaltung. Nach der Hausmesse im Sommer dieses Jahres im neu gestalteten Show-Room am Verwaltungssitz an der Ludwig-Hüttner-Straße standen nach Unternehmensangaben für die neue Radsaison 600 000 Räder in den Auftragsbüchern. Mit der Inbetriebnahme der neuen Cube-Logistikhalle werden bis zu 20 neue Arbeitsplätze angeboten. Bild: fpoz