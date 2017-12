Gemeinsam stark bleiben

Wirtschaft Waldershof

11.12.2017

Drei treue Mitarbeiter zeichnet die Metallverarbeitung Schraml aus. Das Unternehmen hofft auf viele weitere gemeinsame Jahre.

Erster Mitarbeiter

Die Firma bedankte sich bei der Weihnachtsfeier im Gasthaus "Zum Hirschen" in Rodenzenreuth besonders bei den langjährigen Mitarbeitern. Geschäftsführer Alexander Schraml machte dabei deutlich, dass die Unternehmenserfolge immer eng mit allen Mitarbeitern verknüpft sind und dankte für das hervorragende Engagement.Auf 2018 eingehend sagte Alexander Schraml: "Lasst uns auch im neuen Jahr gut zusammenstehen. Denn nur gemeinsam sind wir stark, werden auch schwierige Zeiten meistern und neue Herausforderungen annehmen." Die als Ein-Mann-Betrieb gegründete Firma zählt heute mehr als 50 Beschäftigte und feiert nächstes Jahr 30-jähriges Bestehen. Für 25 Jahre Treue zum Unternehmen wurde Werkzeugmechaniker Willi Schröder ausgezeichnet, der als erster Mitarbeiter von Seniorchef Reinhold Schraml geholt wurde. Seit 20 Jahren hält Meister Jürgen Ott und seit 10 Jahren Maschinenbau-Techniker Dominik Dittrich dem Metallverarbeitungsbetrieb die Treue. Die Geschäftsleitung hoffte mit den Jubilaren noch auf viele gemeinsame Jahre in der "Metallschmiede Schraml." Für die musikalische Gestaltung der Weihnachtsfeier sorgten Marina Bauer und Cathrina Wagner. Unter der Leitung von Klaus Putzer an der "Quetsch'n" bekam der "Azubi-Chor" einen Riesenapplaus für seine Vorträge.