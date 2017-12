Wirtschaft Waldershof

20.12.2017

14

0 20.12.201714

Die Interessengemeinschaft Waldershofer Geschäfte richtet im kommenden Jahr die 20. Schlemmermeile aus. Die traditionellen Marktsonntage kommen auf den Prüfstand.

Das Jubiläum "20 Jahre Schlemmermeile" will die Interessengemeinschaft Waldershofer Geschäfte (kurz IGW) ansprechend feiern. Dafür votierten bei der Jahreshauptversammlung alle Mitglieder.In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte IGW-Vorsitzender Mario Zobel an die zurückliegenden Veranstaltungen, wie Ostermarkt, Maibaumfest, Schlemmermeile und Martinimarkt. Die Märkte würden zum Teil von nur wenigen Fieranten bestückt, kritisierte Zobel. Gut komme die Rosenverteilung zum Muttertag in der Bevölkerung an. Die Schlemmermeile hatte auch bei ihrer 19. Auflage im September dieses Jahres nichts an Attraktivität verloren, so Zobel. Für die Ausrichtung der Jubiläums-Schlemmermeile im kommenden Jahr - das Event wurde von Claus Hofmann ins Leben gerufen und lockte Jahr für Jahr mehr Gäste in die Kösseinestadt - sagte Bürgermeisterin Friederike Sonnemann die volle Unterstützung der Stadt zu. Sonnemann war es auch, die in die Diskussion um die Marktsonntage Bewegung brachte. Die Bürgermeisterin regte an, die Märkte - sie werden im kommenden Jahr auf jeden Fall noch durchgeführt - aufzugeben und dafür eine Alternative zu schaffen. Sonnemanns Vorschlag: "Ein Stadtpark-Shopping, bei dem unter anderem das Jugendparlament Unterhaltungsaktionen anbieten könnte und die Waldershofer Geschäfte geöffnet haben." Bevor es allerdings eine Änderung in Sachen Märkte gebe, müsse darüber der Stadtrat beraten. Die IGW kam überein, diese Angelegenheit bei einem Treffen im Frühjahr ausführlich zu diskutieren. Bei der Vorstandswahl der Interessengemeinschaft wurde Mario Zobel als Vorsitzender im Amt bestätigt, Stellvertreterin ist Ingrid Kastl, Kassier Sabine Zobel. Die Schriftführerin heißt Tanja Mai. Als Kassenprüfer fungieren Florian Wagner und Stefan Schreyer. IGW-Beisitzer sind Ludwig Groß, Manfred Ries, Thomas Herrler und Reinhard Schinner.