01.06.2017

Seit fast vier Jahrzehnten stehen Martin und Monika Harrer ihren "Mann" im kleinen Familienbetrieb in Walbenreuth. Die Kunden schätzen vor allem die Qualität ihrer Stickarbeiten und die Termintreue.

Unverwüstlich

Im beschaulichen Ortsteil Walbenreuth laufen seit fast 40 Jahren Stickmaschinen. Martin Harrer und seine Frau Monika, beide stammen aus Grafenwöhr, ließen sich 1980 in dem überwiegend landwirtschaftlich geprägten Dorf nieder. Aus einem ehemaligen Pferdestall auf einem großen Garagendach wurde ihr gemütliches Zuhause. Das Stickhandwerk haben die Harrers im elterlichen Unternehmen der Ehefrau in Grafenwöhr erlernt.Die Stickerei war früher in einem Gebäude der Firma Sebald untergebracht; heute stehen die drei Maschinen mit jeweils sechs Arbeitsköpfen im Keller der Schreinerei von Gerhard Greger. Martin Harrer, er ist inzwischen 67 Jahre alt, macht deutlich, dass er solange weiterarbeiten werde, "so lang Gott will." Unterstützt wird Martin Harrer im Geschäft von seiner Frau Monika. Das kleine Familienunternehmen profitiert von den zahlreichen Stammkunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Dazu gehören unter anderem die Bundeswehr, Feuerwehren und Rettungsdienste, die ihre Namenschilder in Walbenreuth sticken lassen sowie viele Unternehmen aus der Region, die ihre Arbeitskleidung mit Namen und Firmenlogos ausrüsten. Weitere Kunden sind in ganz Europa zu finden und schätzen die Qualität und die Termintreue.Die drei Stickmaschinen bezeichnet Martin Harrer als unverwüstlich, können diese doch bei Störungen von ihm selbst repariert werden. Sie tun seit über 20 Jahren ihren Dienst. Ihre Freizeit verbringt die Familie Harrer gerne in ihrem Garten und in der freien Natur. Auf sein Alter eingehend sagt Martin Harrer: "Noch bin ich gesundheitlich sehr gut drauf und die Arbeit macht immer noch Spaß. Deshalb denke ich noch nicht über den Ruhestand nach." Aber Gedanken über die Zukunft des Unternehmens stellt Martin Harrer schon an: "Wir haben keine Kinder, und somit ist eine Nachfolge nicht geregelt. Sollte sich aber jemand mit dem Beruf und den bestehenden Möglichkeiten anfreunden können, würden wir das Unternehmen verkaufen."