Neues Stoffgeschäft am Federacker

Wirtschaft Waldershof

09.06.2017

1

0 09.06.2017

"Stoffliebe" heißt ein neues Fachgeschäft am Federacker. Neben Stoffen verkauft die Waldershoferin Bianca Bayer dort auch Kurzwaren, Wolle und Selbstgemachtes wie etwa mit Namen versehene Schnullerkettchen, Greiflinge, Mützen, Loops und Tücher. Das kleine Geschäft fülle wieder eine Lücke und werte die Stadt auf, wie Bürgermeisterin Friederike Sonnemann bei der Segnung durch Pfarrer Bernd Philipp betonte. Entstanden sei die Idee zur Eröffnung des Ladens bei einem Besuch in einem Stoffgeschäft in der Region. "So was möchte ich auch!", habe sich Hobbyschneiderin Bianca Bayer geschworen. Der Raum, der zuvor als Werkstatt diente, wurde ausgeräumt und in drei Monaten in einen Laden verwandelt. Im Bild die Geschäftsinhaberin (Zweite von rechts) mit Ehemann Gerhard und Söhnchen Hannes sowie Bürgermeisterin Friederike Sonnemann und Pfarrer Bernd Philipp (links). Bild: wro