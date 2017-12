Wirtschaft Waldershof

28.12.2017

Das Familienunternehmen Schmelzer zeichnete in einer stimmungsvollen Feier treue Mitarbeiter aus. Seit zehn Jahren sind Eva-Maria Legat, Alexander Dötterl, Andreas Kellner und Anton Wex im Unternehmen tätig. Bereits 30 Jahre halten Bernhard Mayer und Stefan Schindler dem Unternehmen die Treue. Die Geschäftsführer Gerhard Schmelzer und Helmut Keck bedankten sich bei den Jubilaren für die gute, zuverlässige Arbeit und die Vorbildfunktion, die sie im Betrieb einnehmen. Die Geschäftsleitung engagierte sich auch 2017 wieder für die Fitness der Mitarbeiter. Für die Beteiligung am Nofi-Lauf und an der Panorama-Radtour wurden die Teilnehmer mit Sportkleidung ausgestattet.

Zur wirtschaftlichen Entwicklung stellte die Geschäftsleitung fest, dass der Export-Anteil ein wesentlicher Erfolgsfaktor sei. Besonders im Bereich der Agrartechnik setze Schmelzer auf die ausländischen Kunden und plane den weiteren Ausbau der Exportaktivitäten. Auch in der Formentechnik habe man mit Komponenten für die E-Mobilität sowie IMA-Werkzeugen zukunftsorientierte Technologien im Portfolio. Kaminanlagen und Rohrleitungen sind der Schwerpunkt im industriellen Anlagenbau. Das Traditionsunternehmen Schmelzer setzt seit vielen Jahrzehnten auf die Ausbildung seines eigenen Facharbeiternachwuchses. 2017 begannen sieben junge Menschen ihre Ausbildung bei Schmelzer. Damit sind insgesamt 16 Auszubildende beschäftigt, die in der Regel auch übernommen werden. Zurzeit arbeiten bei Schmelzer am Stammsitz in Waldershof 121 Mitarbeiter, im Werk in Tschechien sind es 73 Mitarbeiter. Der Erlös der Weihnachtstombola wurde vom Unternehmen auf 5000 Euro aufgerundet und einer gemeinnützigen Organisation zur Verfügung gestellt. Zum Schluss dankte die Geschäftsleitung allen Mitarbeitern für das hohe Engagement und die gute Zusammenarbeit als Grundstein für den Unternehmenserfolg.