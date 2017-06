Freizeit Waldsassen

05.06.2017

Waldsassen/Altötting. Bei der Fußwallfahrt nach Altötting mit dabei war wieder eine starke Abordnung aus Waldsassen und Umgebung - darunter Mitglieder der Kolpingsfamilie. Zwei "Erstpilger" haben den Weg bei sommerlichen Temperaturen "ordentlich gemeistert", wie es in der Pressemitteilung heißt. Leitspruch auf dem Pilgerabzeichen war in diesem Jahr "Betet den Rosenkranz" - in Erinnerung an die Hirtenkinder von Fatima, denen die Gottesmutter vor genau 100 Jahren erschienen ist. Das Motto war aber auch Hinweis auf das Fest "Patrona Bavariae", das nun seit 100 Jahren in Bayern gefeiert wird.

Ein besonderes Jubiläum bedeutete die Teilnahme für Ferdinand Sperber. Er war bereits zum 20. Mal bei der Fußwallfahrt von Regensburg nach Altötting dabei.