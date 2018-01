Freizeit Waldsassen

09.01.2018

Fünf engagierte Mitglieder erhalten die zweithöchste Auszeichnung. Auch treue Egerländer werden geehrt - darunter Vorsitzender Josef Heinz für 60 Jahre.

Chodauer Heimattag zurück zu früheren Wurzeln Vor über 60 Jahren - exakt am Samstag, 21. Juli 1956 - übernahm die Stadt Waldsassen die Patenschaft für die Heimatvertriebenen aus der Stadt Chodau im früheren Egerland. Seither trafen sich die ehemaligen Chodauer im Turnus von zwei Jahren in der Patenstadt Waldsassen - zum "Chodauer Heimattag". Wie Bürgermeister Bernd Sommer bei der Jahreshauptversammlung der Eghalanda Gmoi mitteilte, hat der Chodauer Heimatausschuss jüngst den Beschluss gefasst: "Wir ziehen mit dem Chodauer Heimattag - also zum Heimattreffen - zurück zu den früheren Wurzeln nach Chodov (Chodau)". Dies hatte Sommer bereits beim Neujahrsempfang erwähnt. Beide Seiten wollten nach vorne blicken, die Hand für ein Miteinander reichen. Dabei habe man seitens der Stadt jedoch die Bedingung gestellt, dass Waldsassen weiterhin Pate für die ehemaligen Chodauer und natürlich Partnerstadt mit Chodov bleibt. Er bat die Mitglieder der Egerländer Gmoi diese Paten- und Partnerschaft weiter mit zu begleiten und lud ein an diesem Heimattag, der vom 10. bis 12. August 2018 nun erstmals in Chodov stattfindet, teilzunehmen. (kgg)

Ich bin stolz auf meine Mitglieder der Singgruppe. Vorsitzender Josef Heinz

Bei der Zusammenkunft am Sonntagnachmittag im Gasthof "Forsthaus" der Familie Pirkl gratulierte Vorsitzender Josef Heinz Marianne Bauer zur Ehrung durch die Stadt tags zuvor beim Neujahrsempfang (wir berichteten). Im Rückblick erinnerte Heinz an das Vereinsjahr und nannte unter den 30 Terminen auch die Beerdigungen dreier langjähriger Mitglieder - Georg Markus, Franz Pfaffl und Ilse Weber.Daneben zählte Heinz die Beteiligung bei diversen Anlässen auf - Bundesjugendtreffen und Egerlandtag in Marktredwitz, Sudetendeutscher Tag in Augsburg sowie beim Besuch der Stadt Waldsassen in Chodau (Chodov/CZ) und der Gottesdienst für verstorbene Mitglieder in Maria Loreto. Dabei verwies der Sprecher auf die Gestaltung durch die Singgruppe unter Leitung von Alois Fischer.Im Anschluss an den Kassenbericht von Helmut Ziegler gab Vorsitzender Josef Heinz einen kurzen Bericht über die Chodauer Heimatstube. Diese werde insbesondere für die Probenabende der Singgruppe genutzt. Die Miete wird laut Heinz größtenteils mit Spenden bezahlt. Ein Dank galt Bürgermeister Bernd Sommer, durch dessen Initiative eine Spende der Sparkasse Nordoberpfalz geflossen ist.Josef Heinz freute sich zusammen mit seinem Stellvertreter Josef Walenta Mitglieder für langjährige Treue zur Egerländer Gmoi auszeichnen zu dürfen: Für 10 Jahre wurde Klaus Pirkl mit der Treuenadel geehrt. 10 Jahre dabei sind auch Ilse Fischer, Rosina Kunz und Hilde Zeidler.25 Jahre ist Siegbert Bauer dabei und 40 Jahre Gertraud Nürbauer. Für 60 Jahre konnte Vorsitzender Josef Heinz selbst die Treuenadel von Josef Walenta entgegennehmen. 60 Jahre Mitglied ist auch Kurt Hausner aus Schirnding. "Ich bin stolz auf meine Mitglieder der Singgruppe", sagte Josef Heinz und freute sich, dass er fünf Sänger mit der "Bundes-Ehrennadel" - der zweithöchsten Auszeichnung, die die Egerländer Gmoi Deutschland zu vergeben hat - auszeichnen durfte: Darüber überrascht waren Wilhelm Fischer, Josef Kraus, Johann Konrad und Peter Plaß. Ludwig Nappert, der aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte, wird die Ehrung nachgereicht. Bürgermeister Bernd Sommer zollte, so wörtlich, "hohen Respekt" für das große Engagement des Vorstands. Dies werde von den Vereinsmitglieder mitgetragen. Große Anerkennung verdiene dabei die Singgruppe um Alois Fischer, sagte das Stadtoberhaupt. Es freute sich, dass in der Vergangenheit bei Neujahrsempfängen durch die Stadt engagierte Mitglieder der Gmoi geehrt worden sind.Sommer bedankte sich für den ehrenamtlichen Einsatz für die Brauchtumspflege und wünschte sich, dass sich auch die Jugend mehr für Tracht und Brauchtumspflege interessiert. Auch der Kreisvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Horst Adler, freute sich über die Arbeit der Waldsassener Gmoi und wünschte sich, dass dies noch viele Jahre so bleibt.