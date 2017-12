Besinnliche Zeit für "Kleine Strolche"

Freizeit Waldsassen

22.12.2017

57

0 22.12.201757

Das pädagogische Krippenteam des Kinderhauses St. Michael luden Kinder der Krippengruppe "Kleine Strolche" zusammen mit ihren Familien zu einer Andacht in die Basilika ein. "Durch Lieder und Gespräche in der stimmungsvoll beleuchteten Kirche wurden die Kleinen und auch deren Eltern auf das Weihnachtsfest eingestimmt", heißt es in der Pressemitteilung. Höhepunkt für die unter 3-Jährigen war das gemeinsame Vorbereiten und Schmücken der mitgebrachten Krippe (Bild) für das Jesuskind. Bild: exb