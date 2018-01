Freizeit Waldsassen

Bernd Sommer ist schwer beeindruckt von der engagierten Arbeit im Verein: Der Bürgermeister übernimmt zum Jubiläum die Schirmherrschaft und unterschreibt zudem noch einen Aufnahmeantrag.

Die Feier des 100. Gründungsjubiläums am 4. März sowie ein Fachvortrag über Bienenkrankheiten waren Themen der Jahreshauptversammlung des Imkervereins im Hotel "Zum ehemaligen königlich-bayerischen Forsthaus" der Familie Pirkl. Vorsitzender Josef Ernst, der überregional als ausgewiesener Imker-Experte gilt, hielt einen Vortrag über Bienenkrankheiten. Bei Bürgermeister Bernd Sommer bedankte sich Ernst für die Übernahme der Schirmherrschaft, bei Robert Treml für die Erstellung der Vereinschronik zum Jubiläum.Im Anschluss an die Totenehrung die Anton Weber und der kürzlich verstorbenen Anna Grillmeier galt, rief Johannes Meckl mit der Verlesung des Protokolls die letztjährige Hauptversammlung in Erinnerung. Vorsitzender Josef Ernst ging aufs Bienenjahr ein. Der Jahresanfang mit Wetterschwankungen sei bis Ende Februar kalt und ungemütlich; der März und April abwechselnd warm und kalt gewesen - für die erwartete Kirschblüte nicht günstig. Anfang Mai dann gutes Bienenwetter, sagt Ernst. Anfang Juni konnte die erste Schleuderung vornehmen und einen "klasse" Blütenhonig geerntet werden. Dann bis Ende Juni Sommerhonig, beziehungsweise Waldtracht. Zu diesem Zeitpunkt habe es beim Waag-Bienenvolk keine Zunahme mehr gegeben. "Hier hätte man früher schleudern sollen."Zu diesem Zeitpunkt seien Varroamilben vorhanden gewesen, sagte Josef Ernst. Der Vorsitzende verwies auch auf die Teilnahme des Imkervereins beim Bürgerfest und ging auf die Mitgliederbewegung ein: Nach einem Todesfall und dem Wegzug zweier aktiver Imkerfreunde sei der Mitgliederstand auf 35 Personen sprunghaft angestiegen: Neu dabei sind Johanna Härtl (Leiterin des KuBZ und Umweltstation); spontan traten bei der Jahreshauptversammlung bei Bürgermeister Bernd Sommer sowie Andreas Chrobok, Franz Wenisch und Ferdinand Werner. Von den aktiven Mitgliedern werden zur Zeit 191 Bienenvölker gehalten.Ernst freute sich, dass mit Matthias Burger ein Nachfolger gefunden wurde, der als Nachfolger von Helmut Weiss den Imkerkurs mit Schülern fortsetzt. Den Kassenbericht gab stellvertretend für den kurzfristig verhinderten Kassier Josef Grillmeier, Gerald Hruby. Patrick Ernstberger konnte bescheinigte als Kassenrevisor korrekte Arbeit. Bürgermeister Bernd Sommer stellte in seinem Grußwort fest, dass es im Verein so fleißig wie bei den Bienchen selbst zugehe. Der Imkerverein sei auch mit notwendig bei der Bewerbung für die Gartenschau in Waldsassen. Er wünschte den aktiven Imkern ein gutes Bienenjahr und weiteres Aufstreben im Verein. Info-Kasten