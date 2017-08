Feiern bei der Feuerwehr

Freizeit Waldsassen

11.08.2017

11.08.2017

(pz) Besucher unterstützen die gemeinnützige Arbeit der Feuerwehr: Beim Gerätehaus wird am Wochenende das Sommerfest gefeiert. Auftakt ist am Samstag um 19 Uhr mit dem Weinabend und der Band "Charivari". Am Sonntag um 10.30 Uhr geht's dann weiter. Ab 11 Uhr findet eine Ausstellung historischer Feuerwehrautos und ziviler Oldtimerfahrzeuge mit anschließender Prämierung. Gegen 14.30 Uhr Rundfahrt nach Marktredwitz: Im Markt findet dort eine große Oldtimerschau statt. Ein Tipp für Fotografen von Dr. Wolfgang Fortelny: Von zwei Brücken aus, bei der Einfahrt Pechbrunn und bei Lengenfeld, könnten schöne Bilder gelingen.