Freizeit Waldsassen

14.08.2017

Die Freien Wähler Waldsassen sorgten dafür, dass auch in den Ferien Betrieb im Werkraum der Mittelschule herrschte: Kinder waren dazu eingeladen, Stelzen zu bauen.

Wolfgang Horn, Hans Wurm und Lothar Siller freuten sich, dass das Ferienprogramm-Angebot des Ortsvereins erneut gut ankam. Die Nachfrage war zum wiederholten Mal größer als die Zahl der 16 Teilnehmerplätze. Bis zuletzt hätten 20 Kinder in der Warteschleife darauf gehofft, dass jemand noch kurzfristig abspringt, wie Wolfgang Horn berichtete. "Das Handwerk hat eben goldenen Boden", sagte Wolfgang Horn, der selbst einst den Beruf des Schreiners erlernt hat und sich heute hobbymäßig mit Holzskulpturen beschäftigt.Den ganzen Tag über wurde tüchtig gewerkelt. Aufgeteilt in eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe konnten die 8 Buben und 8 Mädchen im Alter von 7 bis 11 Jahren ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Nachdem in den Vorjahren zweimal ein Wikinger-Wurfspiel gebastelt worden war, sollten nun Stelzen entstehen. Hierzu wurden vorgefertigte Holzteile an die Kinder verteilt. Unter fachkundiger Anleitung mussten zunächst an beiden Stangen zwei Einkerbungen für die späteren Fußklötze mit der Feinsäge leicht angesägt und mit dem Stemmeisen eine Vertiefung herausgearbeitet werden. Anschließend wurden die jeweils vier Kanten der beiden Stangen mit dem Hobel abgerundet und mit Sandpapier nachgeschliffen. Als Letztes mussten die beiden Fußklötze an ihrem Platz angeschraubt werden - und fertig war das Stelzenpaar.Wolfgang Horn, Hans Wurm und Lothar Siller freuten sich über den eifrigen Einsatz der Mädchen und Buben, die zum Schluss ihre Stelzen noch farblich gestalten durften. Unterstützung beim Werkeln hatten die Kinder auch von Andrea Wurm und Luca Braun bekommen.