19.01.2018

Im Jahre MMXVIII nach Christi Geburt: Ganz Bayern ist von Faschingsmuffeln besetzt. Ganz Bayern? Nein! Ein von unbeugsamen Faschingsnarren bevölkertes Dorf am Rande der Oberpfalz im Stiftland hört nicht auf, Widerstand zu leisten.

Unendliche Stärke

Ein Schluck reicht

Münchenreuth. Und das Leben ist nicht leicht für die Stiftländer, die als Karnevalsverweigerer in den befestigten Lagern Bärnaborum, Waldsassaquarium, Alwarathalaudanum und Goasbonum leben. "Als einziger Faschingszug im östlichen Landkreis Tirschenreuth am Faschingsdienstag kämpft das Michareither Faschingsvolk erfolgreich seit 46 Jahren für die Faschingstradition", heißt es in der - nicht bierernst zu nehmenden - Pressemitteilung des Schlüsselclubs, der das Spektakel organisiert. "Nicht nur das: Es stellt auch wieder den relativen größten Faschingszug der Welt auf die Beine. Bei rund 200 Einwohnern und 7000 Gästen ist dieser Vergleich sicherlich zulässig."Dies funktioniere aber nur, weil wieder alle, von Jung bis Alt dabei sind. Doch was gibt den Münchenreuther die ewige Faschingsjugend? Dieses Jahr gewähren die Münchenreuther Einblick in die Geheimnisse des immerwährenden Faschings. Wie aus internen Kreisen zu erfahren war, haben die Schlüsselcluberer einen Faschingszaubertrank, der ihnen unendliche Faschingszugstärke gibt. In Münchenreuth werden das ganze Jahr über feine Inhaltsstoffe für einen Zaubertrank gesammelt.In der Geheimrezeptur ist festgehalten, dass nur einheimische Zutaten in den Trank gemischt werden dürfen. Diese müssten aus den umliegenden Ländereien der nördlichen Oberpfalz und des östlichen Oberfrankens kommen. Wie zu erfahren war, werden dieses Jahr vor allem Geschmacksverstärker von Faschingsthemen-Lieferanten aus Konnersreuth, Wiesau, Mitterteich und Waldsassen mit untergerührt.Für eine Riesengaudi brauche es gar nicht so viel, schreiben die Münchenreuther weiter: "Ein Schluck ist genug für gute Stimmung aufm Faschingszug" . Bereits vor dem Umzug am Faschingsdienstag, 13. Februar, steigt auf dem Dorfplatz die große Faschingsparty.Die Faschingslustigen können sich ab 12.30 Uhr an der Bar im beheizten Festzelt mit Zaubermitteln aufwärmen. Um 14 Uhr setzt sich dann der Faschingszug im oberen Dorf in Bewegung.