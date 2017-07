Freizeit Waldsassen

18.07.2017

18.07.2017

Aus der näheren und weiteren Umgebung fanden sich Akteure ein. Sie wollten als Solist oder zusammen in unterschiedlichen Formationen aufspielen. Der "Kondrauer Musikantentreff" im Gasthaus Sommer feierte Sommerfest. Es kamen Herbert und Maria Storek aus Kemnath, Sepp Sturm aus Riglasreuth, Helmut Reichl aus Pressath, Willi Prechtl aus Mehlmeisel, Siegfried Ernstberger aus Fuchsmühl, Manfred Märten aus Pleußen, Anni Malzer aus Königshütte und aus Waldsassen Sebastian Zeitler, Marianne Helm, Hans Kowatsch, Lydia und Hans Häckl sowie die "Wondrebtaler" mit Christine Bleiber, Walter Pilsak und Dieter Kannenberg.

Zwischen den Darbietungen der Mitwirkenden bestand ausreichend Gelegenheit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch über Musikinstrumente, dem Liederschatz und zu den besuchten Musikantentreffen während des ganzen Jahres nah und fern. So wurde dann auch mal die ein oder andere Besetzung "zusammengewürfelt" was zu einem bunten Mix an Volks- und Wirtshausmusik führte. Walzer, Polkas, Dreher, Boarische und Zwiefache luden dazu auch zum Tanzen ein.