08.06.2017

"Wenn ich in Rente komm' fahre ich einmal mit dem Radl den Rhein hinauf, um Carsten und seine Familie zu besuchen." Dies sagte sich Helmut Plommer vor langer Zeit einmal.

Bei Gewitter unters Dach

Kuriose Geschichte

Auf dem Main- und Rhein-Radweg Wie Helmut Plommer erzählt, hat er sich als erstes Etappenziel Bamberg vorgenommen. Nachdem die Strecke jedoch bergiger als angenommen war, war nach etwa 110 Kilometer in Hollfeld bei Bayreuth zunächst einmal Schluss. Am nächsten Tag ging es zunächst weiter nach Bamberg und dann dem Main-Radweg folgend über Schweinfurt nach Volkach, wo im mitgeführten Zelt auf dem Campingplatz übernachtet wurde. Den Weinbergen von Volkach entlang führte die dritte Etappe bis nach Gemünden. Am vierten Tag ging es weiter bis Miltenberg; dort schlug Plommer auf dem Campingplatz das Zelt auf. Am nächsten Tag ging es weiter über Aschaffenburg nach Offenbach und von hier führte die sechste Etappe über Frankfurt nach Mainz und zur Mündung des Mains in den Rhein. Auf dem Rhein-Radweg ging es weiter zum Loreleyfelsen von St. Goar. Die siebte und vorletzte Tagesetappe führte vom Camping-Platz beim Loreley-Felsen nach Koblenz, dem Deutschen Eck und Bad Godesberg. Von hier aus führte der letzte Tag der Radltour über Bonn und Köln und zum Ziel Wegberg. Dorthin war Sohn Carsten schon zum Abholen mit dem Rad entgegen gekommen. Nach zweitägiger Erholungsphase ging es am Pfingstmontag mit dem Flixbus von Köln zurück bis Bayreuth und von hier mit dem Auto nach Waldsassen zurück. (kgg)

Mir hat es richtig Spaß gemacht. Helmut Plommer

Ich bin im Nachhinein froh, dass alles ohne Pleiten, Pech und Pannen gelaufen ist Helmut Plommer

Denn sein jüngster Sohn war aus beruflichen Gründen und auch der Liebe wegen von Waldsassen nach Wegberg bei Mönchengladbach gezogen. Vor gut einer Woche hat der heute 65-jährige dieses Ziel in die Tat umgesetzt und die 900 Kilometer Wegstrecke ohne Schwierigkeiten gemeistert.Das Fahrrad ist für den SPD-Stadtrat das Markenzeichen schlechthin. Seinen alten Drahtesel hat er vor einiger Zeit gegen ein neues Ghost-Rad getauscht hat. Mit dem ist Plommer täglich unterwegs. Daneben steigt Opa Helmut hin und wieder auf den Erwachsenen-Roller um. Sprichwörtlich fit wie ein Turnschuh machte sich Helmut Plommer am Freitag, 26. Mai - am Tag nach Christi Himmelfahrt - auf die 900 Kilometer umfassende Tour. Dafür hatte der Waldsassener vorher den Main- und Rhein-Radweg ausgewählt. Dies jedoch nicht ohne vorher sein Bike von seinem älteren Sohn Martin der bei Zweirad-Center in Weiden beschäftigt ist, inspizieren zu lassen. Dabei wurde das Fahrrad vorsichtshalber mit einer pannenfreien Bereifung ausgestattet. Am Ziel angekommen wurde der radelnde Opa von Enkelin Lara und Schwiegertochter Simone mit Beifall herzlich empfangen."Mir hat es richtig Spaß gemacht", sagt Helmut Plommer. Das Wetter sei mit Tagestemperaturen von 24 bis 32 Grad bestens gewesen und "Alles ist nach drei Übernachtungen in Hotels und auf vier Campingplätzen gut gegangen." Plommer erzählt davon, dass er einmal sein kleines und nicht ganz sturmfestes Zelt unterm Vordach aufstellen durfte, als ein Gewitter heraufzog. Wie sprichwörtlich klein oft die Welt ist, hat Helmut Plommer natürlich auf seiner Radtour auch erleben dürfen. Bei einem kurzen Halt an einer Kneipp-Anlage sei er mit einem Mann namens Brecht in Gespräch gekommen, dem der Name der Waldsassen irgendwie vertraut war. Wie sich heraus gestellt habe war Herr Brecht vor fünf oder sechs Jahren Referent bei einem Seminar im Kultur- und Begegnungszentrum der Abtei Waldsassen. "Er war voll des Lobes über unsere Äbtissin Laetitia Fech, die er dabei kennenlernen durfte."Auch eine zweite Begegnung war für ihn eine etwas kuriose Geschichte. Bei einer kurzen Pause mit Kartenkunde, hielt ein vorbeifahrender ortskundiger Radfahrer an und wollte hier behilflich sein. Etwas länger ins Gespräch gekommen, stellte sich heraus, dass es sich hier um den Neffen seines ehemaligen Schulfreundes Wilhelm Radmacher handelte. Er ist später nach Dollnstein verzogen, gehört dort ebenfalls der SPD an und wie er zweiter Bürgermeister war.Helmut Plommer ist hellauf begeistert von dieser Radtour und hat damit auch schon seine Frau Renate angesteckt. Beide vollen irgendwann den "Donau-Radweg" von Regensburg nach Wien in Angriff nehmen. "Ich bin im Nachhinein froh, dass alles ohne Pleiten, Pech und Pannen gelaufen ist", zieht Helmut Plommer ein zufriedenes Resümee. (Info-Kasten)