Freizeit Waldsassen

11.08.2017

2

0 11.08.2017

Seit einigen Wochen ist es die besondere Attraktion in Waldsassens tschechischer Nachbarstadt. Besucher können jetzt einigen der stattlichen Patrizierhäuser am historischen Marktplatz aufs Dach steigen.

Dachstühle aus mehreren Jahrhunderten Erste Station der Besichtigung "Egerer Dachstühle" ist das sogenannte "Grüner-Haus": Das Gebäude gegenüber dem Rathaus ist benannt nach dem früheren Eigentümer Joseph Sebastian Grüner (1780 - 1864), bekanntermaßen ein Freund von Johann Wolfgang von Goethe. Dann geht es über den Markplatz in mehrere Gebäude nebeneinander auf der Seite gegenüber. Dabei können die einzelnen Dachstühle aus mehreren Epochen bis ins 14. Jahrhundert teils ohne Umwege erkundet werden: Die Besucher gehen von einem Dachboden zum anderen. Auf dem Dachgeschoss des "Schirndinger Hauses" mit der markanten schwarzen Fassade endet die Tour. (pz)



___







Weitere Informationen und Kartenreservierungen möglich unter



www.historickycheb.cz/de

Waldsassen/Eger (Cheb). Andreaskreuze, meterhoch aufrecht stehende Balken: Filigran verzweigen sich die Verstrebungen bis hinauf in die Spitze der Konstruktionen. Hohe Zimmermannskunst aus dem Mittelalter kann bei der ungewöhnlichen Tour bestaunt werden.Vor gut drei Jahren hatten Investoren die Idee, in den Obergeschossen der Gebäude am Marktplatz Luxuswohnungen einzubauen - für entsprechend betuchte Kunden. Das Vorhaben rief Denkmalschützer auf den Plan. Wenig später war klar: Besonders wertvoll und einzigartig ist die Bausubstanz der Dachstühle. Sündteueren Wohnraum in den obersten Etagen der Häuser rund um den Marktplatz wird es deswegen vorerst so nicht geben. Die Häuser sind bis auf eines alle im Eigentum der Stadt Cheb; Mieter sind diverse Firmen, Versicherungen, politische Parteien. Die Verantwortlichen im Rathaus besannen sich zusammen mit dem Stiftungsfonds "Historisches Eger" auf den Erhalt der Jahrhunderte alten Substanz - sowie auf die touristische Nutzung. Regelmäßig gibt es Führungen; die Karten dafür sind in der Tourist-Info am Marktplatz erhältlich: Dort beginnen die Touren, bei der mittelalterliche Handwerkskunst im Fokus steht. Günther Juba hatte dafür schon vor einiger Zeit unter Mitgliedern des deutsch-tschechischen Stammtischs geworben. Interessierte aus dem Stiftland schlossen sich an, worauf sich zu Beginn der Woche eine stattliche Gruppe unter die Egerer Dächer begab."Die Besichtigung erfordert gute körperliche Kondition", heißt es vorsorglich auf der Internetpräsenz des Stiftungsfonds in Anbetracht der vielen Treppenstufen, die auf die Dachböden führen. Einige sind für die Besichtigung ausgewählt und entsprechend vorbereitet worden - mit Scheinwerfern sowie absturzsicheren Wegen für die Besucher. Auf der Reise durchs Mittelalter begleitet Jaroslav Strach die deutsch-tschechische Gruppe. Der Deutschlehrer im Gymnasium von Cheb spricht fließend die Sprache der Nachbarn. Die Zeit nach 1945 wäre schlimm gewesen für die Dachstuhl-Konstruktionen, informiert Strach. Nach der Vertreibung der Eigentümer und Bewohner seien die Häuser leer gestanden - über viele Jahre, mit den Folgen für die Bausubstanz. Der Lehrer erzählt nebenbei, dass die Stadt Eger damals abgerissen werden sollte: "Zu deutsch" habe sie den damaligen Machthabern ausgesehen. (Info-Kasten)