Waldsassen

17.09.2017

Es war eine Art Vorpremiere für das Konzert am Sonntag im Kloster Speinshart: Das Ensemble "Arirang" bereitete am Samstagabend im Kunsthaus Waldsassen einem erlesenen Publikum einen vergnüglichen und erlebnisreichen Abend: Die Instrumentalisten Klaus Rosner (Marimbaphon) aus Konnersreuth, Benno Englhart (Trompete und Alphorn) aus Grafenwöhr sowie Johanna Rubenbauer (Klarinette und Drehleier) aus Pressath präsentierten quasi ein Programm querbeet: In verschiedenen Besetzungen, solistisch wie gemeinsam auf der Kunsthaus-Bühne, musizierte das Ensemble bekannte Volkslieder genauso wie südamerikanische Klänge oder die heimliche Hymne der südkoreanischen Metropole Seoul namens Arirang, aus der sich der Name der Gruppe ableitet. Bild: pz