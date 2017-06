Freizeit Waldsassen

09.06.2017

Hundertprozentig weiß es auch Josef Rödig nicht mehr, wie das genau war mit der Gründung. "Herbert Peter hat damals aufgefüllt", erinnert sich der heute 78-Jährige: Die Stiftländer Jugend- und Blaskapelle ist aus der Bergwerkskapelle heraus entstanden.

Zweitjob in Neustadt/WN

"Anspruchsvoll"

Fünf Dirigenten, eine Dirigentin Josef Rödig war früher Bergwerks-Arbeiter und arbeitete zwischendurch einige Zeit im Rheinland in einem Metallbaubetrieb. Weitere berufliche Station war später die Firma Benker in Marktredwitz in der Weberei. Zuletzt arbeitete Rödig bis zur Rente bei der Waldsassener Schlosserei Schiml. Unter fünf Dirigenten und einer Dirigentin hat Rödig bei der Stiftländer Jugend- und Blaskapelle gespielt - nach Herbert Peter dessen Sohn Karlheinz, später Heinz Hüttl, Walter Dorschner sowie Wolfgang Plötz und aktuell Laura Bäumler. (pz)

Dort hatte Rödig schon als 15-Jähriger gespielt, nach der Ausbildung auf dem Waldhorn bei Herbert Peter. Der hatte in seiner ihm eigenen Art Rödigs Vater irgendwann aufgefordert, den Buben auch zu ihm in die Probe zu schicken. Nach und nach waren auf diese Weise die "Bläserbuben" entstanden - mit gut 30 Musikern. Rödig über Peter: "Der hat irgendwann immer mehr Kleine gehabt.""Ich war damals zehn Jahre älter als die Jüngsten." Die Burschen hätten zu der Zeit in der Bergwerks-Uniform der Väter gespielt - etwa beim Barbarafest. Josef "Sepp" Rödig, 1938 in Matzelbach bei Eger geboren, ist 60 Jahre nach der Gründung der Stiftländer Jugend- und Blaskapelle der älteste aktive Musiker, der die Anfänge im Jahre 1957 miterlebt hat. Auch Rödig spielte damals in der Tracht der Bergknappenkapelle. Später folgte die Kniebundhose mit weißem Hemd als Musikerkleidung.Seinem Instrument ist Rödig stets treu geblieben. Inzwischen hat er viele junge Leute das Spielen auf dem Waldhorn beigebracht. "Jeden Tag ist was anderes", sagt Rödig über seinen vollen Terminkalender. Neben den "Stiftländern" schätzt auch das Salonorchester Neustadt/WN Rödigs Qualitäten als Musiker - seit zehn Jahren inzwischen. "Im Augenblick ist fast jeden Tag Probe", sagt er beim Gespräch und unterstreicht, dass es ihm nicht zu viel wird. "Musik muss Freude machen." Dann machten die vielen Proben auch gar nichts aus. "Wenn ich mit Wut hingehe brauche ich gleich gar nicht hineinblasen", sagt er über das Instrument."Uns macht es viel Spaß", weiß Rödig über die Stimmung und über die Harmonie in der Stiftländer Jugend- und Blaskapelle, besonders zurzeit vor der Feier zum 60. Bestehen am 17. und 18. Juni. "Laura hat schwierige Sachen aufgelegt", erklärt der Musiker über das Jubiläum und das musikalische Programm dafür und sagt dazu nur ein Wort: "Anspruchsvoll"."Es gab Höhen und Tiefen", fasst Rödig über die vergangenen Jahrzehnte zusammen. Der leidenschaftliche Musiker, der einst durch sein Hobby auch seine Frau Helene kennen- und lieben gelernt hat, sieht die "Stiftländer" aktuell auf der Erfolgswelle. "Zurzeit sind wir oben." Rödig schreibt dies vor allem der engagierten Vereinsführung und Dirigentin Laura Bäumler zu. "Sie hat einen hohen musikalischen Anspruch", sagt Rödig über die 23-Jährige. "Sie ist anerkannt von allen Musikern."Rödig schätzt die Kameradschaft. "Nach der Probe bleibt gut die Hälfte noch da", freut sich der Musiker über den wöchentlichen gemütlichen Plausch. Auch Ehefrau Helene rödig freut sich über das Hobby ihres Mannes und an die schönen Stunden im Verein. "Wir sind immer eine große Familie geblieben." (Hintergrund)