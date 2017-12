Freizeit Waldsassen

Seit über zwei Jahrzehnten wird in der Klosterstadt der Advent mit der Eröffnung des kleinen Krippenweges rund um den Diepold-Brunnen eingeläutet. Dazu passend steht heuer am Basilikaplatz ein besonders schöner Christbaum. Der gefällt nicht nur Bürgermeister Bernd Sommer.

Die acht Krippendarstellungen im Überblick Die Krippendarstellungen auf dem Diepold-Brunnen im Uhrzeigersinn beginnend schräg gegenüber dem Rathaus. - 1. Stall-Scheune, Nebengebäude und Figuren wurden angefertigt als Schülerarbeiten der Knaben-Realschule im Werkunterricht unter Anleitung von Lehrer Joachim Peetz . Die Schule gehört schon seit einigen Jahren zum Teilnehmerkreis. Die Figuren, gegossen aus weißer Masse, sind heuer durch ein liegendes Kamel erweitert worden. Den Einbau und die Einrichtung vor Ort besorgten einige Buben am Donnerstag, unterstützt von einer Lehrkraft. - 2. Krippenfiguren auf freier Landschaft. Sie zeigt die heilige Familie, Hirten mit Schafe sowie die anbetenden heiligen drei Könige. Die großen Figuren sind in moderner Form holzgeschnitzt und farbig lasiert und stellen so eine ansehnliche Südtiroler Arbeit dar. Die Figuren sind im Besitz von Michael Fuhrmann und wurden aufgestellt von dessen Eltern Margarete und Heinrich Fuhrmann . - 3. Die Szene stellt die Geburt Jesu vor dem Stall zu Bethlehem dar, zusammen mit Heiligen Drei Königen. Die Figürchen sind aus Holz, farbig gefasst und stammen aus einer Südtiroler Werkstatt. Die Köpfe der aller Figuren sind abnehmbar, mit einem Magnet versehen und können somit ausgewechselt werden können. Ein "Hingucker" auch der aufgeschichtete Holzstoß im Hintergrund. Eigentümer und Aufbauer der Krippe sind Daniela und Markus Haberzett . - 4. Diese Krippenszene stellt die Heilige Familie mit einem Esel als Lasttier im Schutz eines abgebrochenen Baumes dar. Titel: "Rast auf der Flucht nach Ägypten". Die mit Stoff bekleideten Figuren stammen aus Oberammergau Figuren sind Besitz von Andreas Grillmeier , der auch die Ausstattung des Krippenkastens besorgte. - 5. Diesen Krippenkasten schmücken zahlreiche mittelgroße holzgeschnitzte und bemalte Figuren, die vermutlich aus dem Egerland stammen. Der heilige Josef und das Jesuskind sind eine Arbeit des tschechischen Bildhauers Marek Minar , der in Prag lebt. Die Szene stellt dar die hl. Familie, flankiert von Ochs und Esel im offenen Stallgebäude und davor Hirten mit ihrer Schafherde. Bemerkenswert sind eine Liesl mit ihrer Ziege, mehrere Personen als bewegende Zeitgenossen "geschäftig unterwegs" sowie vorne links drei Musikanten. Gestaltung und Einrichtung: Heimatpfleger Robert Treml . - 6. Weihnachtskrippe vor einer offenen Stallscheune ist diese Darstellung betitelt und wurde von der Mädchenrealschule der Abtei aufgebaut. Das Gebäude hat der Opa einer ehemaligen Tirschenreuther Schülerin für die Schule gebastelt. Die in ansehnlicher moderner Form hergestellt und farbig gefassten Figuren hat eine Schülerin beim Besuch ihrer Verwandten aus Polen mitgebracht. - 7. Diese Weihnachtskrippe mit Stall, bemaltem Hintergrund und Hirtenfeld ist eine Schülerarbeit der Mittelschule und wurde im Bastelunterricht, unterstützt von den Krippenfreunden und Gerwigkreis-Mitgliedern Karl Rothenaichner und Hans Zölch geschaffen. Aufgebaut wurde die Krippe von einigen Schülern, unterstützt von Karl Rothenaichner. Die Figuren wurden von der Raiffeisenbank der Schule gesponsert. - 8. Die Weihnachtskrippe, ein großes Stallgebäude das den ganzen Krippenkasten einnimmt, hat Anton Philipp selbst als gelernter Schreiner selbst vor einigen Jahren angefertigt und mit einer Beleuchtung ausgestattet. Die großen dazupassenden Figuren dazu wurden in den vergangenen Jahren im Handel erworben. (kgg)

Zur Eröffnung am Freitagabend freute sich das Stadtoberhaupt, dass diese schon langjährige und von Hans Schraml ins Leben gerufene Tradition durch das Engagement von Robert Treml und seinen Krippenfreunden fortgeführt wird.Dank galt hier den Leihgebern, die wieder mit viel Liebe zum Detail die acht Krippenkästen ausgeschmückt haben. Anerkennung galt dem Team des Stadtbauhofs sowie Stadtbaumeister Hubert Siller und Bauhofleiter Bernhard Männer - nicht nur für den schönen Christbaum am Basilika, sondern auch für den heuer erstmalig aufgestellten dritten Baum in den Neuen Gärten. Somit ist die Klosterstadt zusammen mit des neugestalteten "gläsernen Adventskalender" der Firma Lambert am Gästehaus St. Joseph im Klosterhof adventlich und weihnachtlich geschmückt.Robert Treml unterstrich die gute Verbindung zu den Schulen im Stadtgebiet; sie alle seien nun mit Krippendarstellungen vertreten. Anton Philipp sei neu als Aussteller gewonnen worden.Treml erinnerte kurz an die Feier des 100-jährigen Bestehens des Verbands Bayerischer Krippenfreunde in Ichenhausen. Beim Festgottesdienst mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer wie in den Ansprachen danach sei geäußert worden, dass mit den Krippen die Menschwerdung Gottes bildlich dargestellt werde und dazu auch Passions- und Jahres-Krippen gehörten. Ein Rundgang, bei dem Robert Treml die acht Abteilungen und ihre Darstellung erklärte, rundete die Eröffnungsfeier ab. Stadtheimatpfleger Robert Treml gab beim Rundgang um den Brunnen eine kleine Erläuterung, wie die Krippenfiguren korrekt auf postiert werden. Bei der Aufstellung wäre aus der Sicht von Krippenfachleuten zu beachten, dass die heilige Maria ihren Platz immer links neben dem Jesuskind einnimmt; bei ihr steht der Esel. Der heilige Josef steht regelmäßig rechts vom Jesuskind; an seiner Seite postiert sich der Ochs. Diese "Stellenordnung" entspricht laut Treml der aktuellen Gestaltung beziehungsweise Norm im allgemeinen Kanon des Krippenbaues und wird auch in der Krippenliteratur einhellig vertreten. (Info-Kasten)