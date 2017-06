Freizeit Waldsassen

16.06.2017

14 Führungskräfte im Frauenbund aus Waldsassen, Mähring, Münchenreuth, Großkonreuth und Wiesau trafen sich zum Kompetenztraining im Jugendheim.

Diözesanvorsitzende Karin Schlecht und Bildungsreferentin Karin Uschold-Müller schulten die Teilnehmerinnen zu den Themen Teamarbeit, Programmplanung und Programmgestaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit. "Die Arbeit im Team sollte sachorientiert sein, dabei aber die emotionalen Bedürfnisse der Team-Mitglieder berücksichtigen.Karin Schlecht zeigte auf, wie abwechslungsreich das Programm im Zweigverein gestaltet werden kann, so dass sich alle Altersstufen angesprochen fühlen. Sie nannte Beispiele für religiöse, gesellschaftspolitische und frauenspezifische Veranstaltungen. Karin Uschold-Müller machte deutlich, wie wichtig eine gute Öffentlichkeitsarbeit vor Ort ist. Alle Kanäle sollten genutzt werden, um Programm oder einzelne Veranstaltungen allgemein bekannt gemacht zu machen. Über gelungene Veranstaltungen sollte ein prägnanter Text mit einem Foto an die Redaktionen geleitet werden. Die Führungskräfte übten in der Praxis, wie ein Pressebericht gestaltet sein muss. Die Teilnehmerinnen erhielten Tipps zur Plakatgestaltung: "Ein Plakat soll Aufmerksamkeit wecken, Interesse hervorrufen, einen Mitmachwunsch auslösen und eine Handlung ermöglichen", fasste die Referentin die wichtigsten Merkmale für ein gut gestaltetes Plakat zusammen. Nach einem Erfahrungsaustausch und von vielen Anregungen inspiriert, verabschiedete die Bezirksleiterin Margareta Nies die Frauen.