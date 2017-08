Kreative Kalender-Bastler

Freizeit Waldsassen

Einen Geburtstagskalender bastelten kürzlich zwölf Kinder im Rahmen des Ferienprogramms. Beate Spuler hieß die in zwei Gruppen aufgeteilten Teilnehmer in ihrer Bastelstube in Kondrau willkommen. Jedes Kind erhielt einen Aufstellrahmen, der mit ausgestanzten Blumenmotiven geschmückt werden konnte. Anschließend durften sie sich dazu passende Monatsblätter aussuchen. Diese wurden von Beate Spuler mit einem speziellen Locher bearbeitet und mit zwei großen Ringen am Rahmen befestigt. Nach eineinhalb Stunden, in denen die Kinder sichtlich Spaß hatten, waren die kreativ gestalteten Geburtstagskalender fertig. Als Hausaufgabe mussten dann nur noch die Geburtstagsdaten von Mami und Papi, Omas und Opas sowie der ganzen Freunde eingetragen werden. Bild: kgg