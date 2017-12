Freizeit Waldsassen

Knapp 150 Termine in den Bereichen Religion, Musik, Kultur, Natur und Bildung: Die Stiftung Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen hat ihre Veranstaltungsreihe 2018 präsentiert. "Es ist mein erstes Programm in gedruckter Form", erklärte Johanna Härtl. Sie ist seit Februar Leiterin der Geschäftsstelle und der Umweltstation und findet neben der Verwaltungsarbeit auch Zeit für Aufgaben im Naturerlebnisgarten - mit Schulklassen oder Besuchergruppen. "Ohne euch würde das nicht so gut funktionieren", lobte Härtl ihr Team - im Büro Brigitte Sommer und Astrid Blessenberger, im Garten Claudia Dietz und Ronja Maisch, die ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr ableistet. Johanna Härtl erläuterte Eckpunkte der Reihe. "Jahreszeiten nachhaltig erleben - Frühjahr, Sommer Herbst und Winter" - so das Schwerpunktthema 2018, gefördert durch das Umweltministerium: Die Einführung eines Selbstversorger-Passes für Erwachsene etwa gibt neue Impulse für eine nachhaltige Lebensweise. Auch Angebote zur Umweltbildung und zum Thema Klostermedizin sowie den Kräuterführer-Lehrgang gehörten zum Programm, außerdem eine Tages-Exkursion "Orgeln im Stiftland und Egerland". Schwester Sophia Schlembach ging auf die Beteiligung der Ordensfrauen ein - etwa die Gestaltung von Kerzen und das Knüpfen von Rosenkränzen. Stiftungs-Vorstand Bernd Sommer sprach vom "Dreiklang Kloster - Pfarrei - Stadt" und verwies auf die Gartenschau-Bewerbung, bei der Kloster und Umweltstation - Stichwort "Essbarer Garten" - einen besonderen Schwerpunkt bilden. Hubert Kellner, der in der Anfangsphase in der Geschäftsstelle unterstützend mitgewirkt hat, ist zufrieden über die Entwicklung dort. "Die machen nicht nur ihre Arbeit, sie leben sie auch."

