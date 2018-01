Freizeit Waldsassen

28.01.2018

Die Modelleisenbahnfreunde um Dr. Hartmut Bombosch hatten in der Vorweihnachtszeit zum 19. Mal ihre immer wieder etwas erweiterte Modellanlage im Foyer der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz aufgebaut (wir berichteten). Wie in den Jahren zuvor war die Präsentation wieder mit einer Preisrätselfrage verbunden: "Mit welchem Fahrzeug fährt der Schneemann durch das Dörfchen Egerteich". Die Antwort lautete: "Auf einem Pferdeschlitten". Die hatten hatten rund 60 Kinder und auch einige Erwachsene gefunden und am Schalter abgegeben. 10 ausgeloste Gewinner durften sich jetzt über ihre von der Bank bereitgestellten Sachpreise freuen.

Geschäftsstellenleiter Thorsten Meier freute sich zur abschließenden Preisverteilung auch Dr. Hartmut Bombosch begrüßen zu dürfen. Bei ihm und seinen Modellbau-Eisenbahnfreunden bedankte sich Meier für das Aufstellen der Modellanlage, auf die sich insbesondere die Kinder immer wieder freuen und die Züge kaum zum Stillstand kommen lassen. Wenn sich auch der Name der Bank etwas geändert habe, so solle diese Tradition in der Vorweihnachtszeit weiterhin Bestand haben und die Preise stelle man gerne bereit, sagte Thorsten Meier abschließend.Auch Dr. Hartmut Bombosch freute sich, dass besonders viele Kinder sich für die Modelleisenbahn interessieren. Die Modelleinsenbahnfreunde selber freuen mit dem diesjährigen Aufbau Anfang Dezember ein Jubiläum damit verbinden zu dürfen.