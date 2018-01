Freizeit Waldsassen

28.01.2018

Anfang Februar Tage werden länger, Gottesdienste morgens werden bei Tageslicht gefeiert. Und die Pfarrei Münchenreuth wartet mit einer Besonderheit auf.

Waldsassen/Münchenreuth. Einen Markt zur Zeit um Lichtmess bei der Kapplkirche etablieren will der Förderkreis "Freunde der Kapplkirche" um Vorsitzenden Bernhard Lux. Am Sonntag, 4. Februar, ist die Premiere angekündigt. Die Feier beginnt um 16 Uhr: Zur Einstimmung vor der Kappl spielt die Münchenreuther Bauernkapelle auf. Um 17 Uhr folgt dann ein Lichtergottesdienst in der Kappl. Die Gestaltung übernehmen der Kirchenchor und die Flötenspielgruppe Münchenreuth. Zum Ausklang gibt es ab 18 Uhr vor der Kappl im Feuerschein ein Standkonzert der Stadtkapelle Waldsassen. Ende gegen 20 Uhr. Es wird Glühwein angeboten, außerdem Bratwürste, Met, Honig.Bernhard Lux kann sich gut vorstellen, dass das Angebot mit der Zeit wächst - etwa mit der Präsentation alten Handwerks. Rosemarie Burger wird beim Lichtmessmarkt am 4. Februar mit dem Kappl-Motiv gestaltete Kerzen verkauft. Petra Pirkl zeigt und verkauft im Kappl-Kreuzgang Fotos. Der Gesamterlös des Lichtmess-Markts wird den Kappl-Freunden zur Verfügung gestellt.