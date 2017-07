Freizeit Waldsassen

28.07.2017

Waldsassen/Franzensbad (CZ) . Bestes Golfwetter und ein perfekt vorbereitetes Turnier erwartete die passionierten Golfer kürzlich im Golfresort Franzensbad. Der Kassecker-Stowasser Touristik-Golfcup in seiner neunten Auflage war das Zugpferd für Spieler aus Deutschland, Tschechien und der Schweiz. Bei der Rekordbeteiligung von 94 Golferinnen und Golfern stand während des Turniers nicht nur der sportliche Aspekt im Vordergrund. "Attraktive Reisegutscheine warteten auf die Sieger und spornten zusätzlich an", so in der Mitteilung. Das Organisationsteam des Golfcups, alle Mitarbeiter und Angehörige der beiden Ausrichterfirmen, ließ unterdessen bei den Teilnehmern keine Wünsche offen.

Ein kleines Jubiläum, zu dem wir uns wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Bernd Fürbringer über das 10. Turnier 2018

Snacks zur Stärkung zwischendurch und die inzwischen obligatorischen Erinnerungsfotos an Abschlag 1 fanden erneut beste Resonanz. Aber auch sportlich ging's natürlich heiß her. Unter nahezu idealen Platzvoraussetzungen konnten zahlreiche Golfsportler ihr Handicap teils deutlich verbessern. Eines der Glanzlichter war wieder die Sonderwertung "Nearest to the Schild". Hubert E. Grünbaum vom Golfclub Oberfranken konnte den Golfball mit einem zielgenauen Schlag aus rund 70 Meter Entfernung am nächsten ans Ziel bringen. Ausklang und damit Gelegenheit zum persönlichen Austausch über und abseits der Golf-Leidenschaft bot sich den Teilnehmern auf der Terrasse des Golf-Resorts bei einem ausgedehnten Abendessen. Bei der Siegerehrung zeigten sich Bernd Fürbringer, Kassecker-Geschäftsführer, und das Führungsteam von Stowasser Touristik, Marion Stowasser-Fürbringer und Jürgen Stowasser, beeindruckt von den gezeigten Leistungen auf durchgehend hohem Niveau. 2018 geht der Kassecker-Stowasser Touristik Golf-Cup in die 10. Auflage: "Ein kleines Jubiläum, zu dem wir uns wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen", ließ Fürbringer bereits auf kommendes Jahr durchblicken.