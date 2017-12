Freizeit Waldsassen

14.12.2017

22

0 14.12.201722

Fünf Jahre engagiert sich Josef Reindl als musikalischer Leiter des Offenen Singens. Jetzt tritt er zurück - aus gesundheitlichen Gründen.

Der Jahresabschluss im Maurus-Saal unter dem Leitgedanken "Durch den Advent mit Barbara - Maria - Lucia" hatte für die über 70 Teilnehmer einen etwas bitteren Beigeschmack: Ludwig Spreitzer, Begründer der regelmäßigen Treffen, fiel es nicht leicht einen so engagierten Leiter wie Josef Reindl zu verabschieden.Fünf Jahresbände mit insgesamt 666 Liedern, die in den zurückliegenden fünf Jahren in diesem Kreis eingeübt und gesungen wurden, überreichte Josef Reindl an Spreitzer. Dieser meinte, die Gesundheit gehe vor, "halbe Sachen" akzeptiere Josef Reindl nicht. Spreitzer zeigte sich froh über Reindls engagierten Einsatz für das Offene Singen und überreichte ein Geschenk - mit dem Wunsch doch trotzdem hin und wieder vorbeizuschauen. Spreitzer bedankte sich bei den Musikanten Walter Pilsak und Dieter Kannenberg, wobei ihm die besten Genesungswünsche galten. Ab Januar findet das Singen dann unter Leitung von Siegfried Achatz statt."Es ist einfach toll was ihr das ins Leben gerufen habt und von so vielen Leuten mit großartige Begeisterung angenommen wird", sagte Äbtissin Laetitia Fech. Josef Reindl dirigieren und singen zu sehen sei einfach ansteckend und damit auch verständlich warum so viele Leute teilnehmen, sagte die Äbtissin, überreichte ein Buchgeschenk als Dankeschön und wünschte Gesundheit und Lebensfreude. Wie Josef Reindl sagte, habe er dieses offene Singen gerne gemacht. Nun gehe es eben gesundheitlich nicht mehr. Mit halbem Herzen etwas machen gehe nicht, weil der Funken dabei einfach nicht überspringe. "Es hat mir Freude gemacht mit Ihnen zu singen und das ein und andere Lied auch so richtig zu schmettern." Die Sängerschar bedankte sich mit stehendem Applaus. Die Zusammenarbeit mit Josef Reindl würdigte auch Siegfried Achatz. Er mache zwar gerne weiter, doch alleine dies alles zu schaffen sei ihm nicht möglich.