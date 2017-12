Freizeit Waldsassen

Reservisten treffen zielsicher. Dies zeigen Mitglieder bei internen Wettbewerben. Manche sind derart gut, dass sie die Wandertrophäen behalten dürfen.

Die Adventfeier der Reservistenkameradschaft im Gasthof Schmid-Papierer bot einen würdigen Rahmen für die Ehrung erfolgreicher Schützen. So konnte sich in der Disziplin Dienstpistole - Allgemeine Klasse - Florian Hruby mit 64 von 70 Ringen an der Spitze platzieren und den Wanderpokal in Empfang nehmen. In Erinnerung an den Spender des Wanderpokals für die aktiven Schützen ist dieser Wettkampfteil als "Günther-Braunstein-Gedächtnisschießen" ausgeschrieben. Witwe Sieglinde Braunstein überreichte die Trophäe an den Bestschützen Bruno Salomon (65 Ringe). Vereinsmeister bei den aktiven Kleinkaliberschützen wurde Karl Birner sen. mit beachtlichen 180 von 200 Ringen. In der Allgemeinen Klasse Kleinkaliber belegte Vereinswirt Josef Schmid zum ersten Mal den Siegerplatz. Beiden Schützen wurde der Wanderpokal von Vorsitzenden Bruno Salomon überreicht. In der Damenklasse siegte Katja Jakobi unangefochten sowohl mit der Dienstpistole als auch mit dem Kleinkalibergewehr und bekam dafür zwei Wanderpokale. Da sie den Wanderpokal nach dreimaligen Gewinn behalten durfte, stiftete sie eine neue Trophäe für Kleinkaliberschießen. Allen Vereinsmeistern überreichte der Vorsitzende und Schießleiter auch noch die goldene Eichel für die Schützenschnur. Kreisvorsitzender Manfred Zettl gratulierte zu den erbrachten Leistungen und versprach 2018 wieder eine Kreismeisterschaft im Kleinkaliberschießen durchführen zu lassen.