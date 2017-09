Freizeit Waldsassen

22.09.2017

Im "Sommerferien-Leseclub" der Stadtbücherei engagieren sich 52 Kinder und Jugendliche. Ihr Job: Lesen, nicht zu knapp: 444 Bücher schaffen die 30 Mädchen und 22 Buben.

Das Büchereiteam mit Gerda Sommer, Andrea Burger und Gerhard Laab hatten jetzt die Teilnehmer zur Siegerehrung mit Preis- und Urkundenübergabe eingeladen. Gerda Sommer freute sich über die wieder gute Beteiligung beim zwischenzeitlich fünften Wettbewerb - und über die stattliche Anzahl gelesener Bücher. Mit der freundlichen Zusage der Stadt waren extra für die Aktion 150 neue Bücher eingekauft worden. Gerda Sommer freute sich, die eifrigsten Leser wieder als Lese-Hoheiten mit Urkunde, Geschenk sowie einem Buch auszeichnen zu dürfen. Für 41 gelesene Bücher wurde Lena Zeitler zur Lese-Königin und Lisa Andörfer mit 39 Büchern zur Lese-Prinzessin 2017 ernannt. Für Lena Zeitler war dies ein zusätzliches Präsent: Sie feierte 7. Geburtstag. Alle weiteren Leseclubteilnehmer, die drei und mehr Bücher in den Ferien gelesen hatten, bekamen von Bürgermeister Sommer eine Urkunde und durften sich zusätzlich über ein Buch freuen. Mit Spannung warteten die Leseratten auf die "Sonderpreis-Auslosung". Nur anwesende Teilnehmer hatten eine Gewinn-Chance. Hier durfte die kleine Katharina Wührl die Losfee spielen und fischte Johanna Seitz als Hauptgewinnerin heraus. Sie darf zusammen mit einer Begleitperson die Bavaria-Filmstadt in München besuchen. Als zweite Preisträgerin, über eine 50-Punktekarte fürs Egrensis-Bad freute sich Stephania Schmid und über 20-Punktekarte als dritten Preis Martha Siller. Einige Präsente waren von der Sparkasse Oberpfalz Nord bereitgestellt worden. Bürgermeister Bernd Sommer freute sich in seinem Schlusswort über das große Interesse der Kinder am Lesen. Wie er sagte, würden die 444 gelesenen Bücher aufeinandergestapelt eine ungefähre Höhe von 8,80 Meter erreichen. Solle es aus dem Kreis der Leser spezielle Bücherwünsche geben, dürfe man sich an das Büchereiteam wenden, sagte das Stadtoberhaupt und bedankte sich bei Gerda Sommer, Andrea Burger und Gerhard Laab für deren Engagement.