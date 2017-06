Trotz großer Hitze lockt das Kapplfest

Freizeit Waldsassen

11.06.2017

Münchenreuth. Bei strahlendem Sonnenschein kamen nicht so viele Besucher wie beim kleinen Kapplfest an Christi Himmelfahrt zum "großen Bruder". Dennoch strahlten die Veranstalter wieder um die Wette. Die Fieranten und das Personal hinter den Verkaufsständen, das sich um das leibliche Wohl kümmerte, konnten sich nicht beklagen. Viele Besucher besichtigten die große Bulldog-Oldtimerausstellung, machten im Biergarten Pause und lauschten der Münchenreuther Bauernkapelle. Am Vormittag wurden drei Gottesdienste gefeiert. Bild: jr