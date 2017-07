Freizeit Waldsassen

26.07.2017

Die Landesgartenschau in Pfaffenhofen besuchten jetzt Senioren aus Waldsassen unter Leitung von Siegfried Achatz. "Klein aber fein könnte man das Gartenschaugelände an der Ilm bezeichnen", heißt es in der Pressemitteilung. Besonderer Anziehungspunkt: das Schmetterlingshaus. Nachmittags besuchten die Waldsassener das Kloster Scheyern. Frater Joachim erläuterte Geschichte und die Sehenswürdigkeiten. Bild: exb