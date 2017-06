Freizeit Waldsassen

„Wir riskieren’s“, erklärt Michael Scharnagl in Anbetracht der Wetter-Prognosen nach einer kurzen Besprechung am Wochenbeginn. Zunächst sollte der Event verschoben werden. Jetzt aber läuft’s wie geplant.

Waldsassen. (pz) Scharnagl ist Vorsitzender der „Sk8-Crew Waldsassen“, die den Skate-Contest am Samstag, 17. Juni ausrichtet – auf der Anlage am Freizeitgelände „Werk B“ an der Mitterteicher Straße. Rund 60 Teilnehmer waren in den vergangenen Jahren jeweils dabei. Auch bei der sechsten Neuauflage werden ähnlich viele Starter erwartet – aus dem Raum Bayreuth, Regensburg, Amberg sowie aus Tschechien. Es werden auch viele Zuschauer erwartet, die sich die waghalsigen Sprünge und Tricks der Skater live anschauen können.Ab 11 Uhr können sich die Teilnehmer auf der Skate-Anlage warmlaufen, der Wettbewerb beginnt dann um 14 Uhr. Die Starter treten in verschiedenen Gruppen an, für die besten im Teilnehmerfeld gibt es Geldprämien sowie als Sonderpreis bei der „Best-Trick Session“ ein Ghost-Mountainbike. Anschließend folgt ab 20 Uhr ein Livekonzert mit vier Gruppen – darunter „Cheers!“ aus Pilsen, eine 8-köpfige Band, die Celtic Punk Rock spielt. Danach folgen aus Straubing „Chasing for Glory“, aus Neualbenreuth „Mowed Meadow Alternative“ sowie aus Mitterteich „Aliens Entered“. Eintritt ab 19 Uhr vier Euro, bereits nachmittags können vergünstigte Eintrittsbändchen für zwei Euro erworben werden.