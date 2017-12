11. Stiftländer Adventssingen in der Kappl

Kultur Waldsassen

12.12.2017

Draußen schneit es, der eisige Wind weht um die Mauern der Dreifaltigkeitskirche. Drinnen währenddessen vertraute Klänge.

Münchenreuth. Weniger Besucher als in den Vorjahren kamen dieses Jahr in die Kappl - wohl wegen des Wetters. Erstmals hatte Matthias Krämer die Organisation der Traditionsveranstaltung übernommen. Kurzfristig absagen musste aus gesundheitlichen Gründen das Neualbenreuther Zwio. In der Kirche erwärmten Heizstrahler die Besucher und innerlich Gesang und Instrumentalmusik. Pater Friedhelm Czinczoll sagte, dass Christus mitten unter uns ist. "Vertrauen wir darauf, das wir ihm näher kommen können". Durch das Programm führte Florian Winklmüller. Musikalisch eröffneten die Waldsassener Blechbläser auf einer der Emporen im Kappl-Rund, wie alle andern Musizierenden auch. Einzig das Duo "Wiesawie" sang im Altarraum. Immer ein Hörgenuss ist die Stiftländer Kirchenchorgemeinschaft, die sich überwiegend aus Mitgliedern der Chöre Mitterteich, Konnersreuth und Leonberg zusammensetzt. Gern hätten die Besucher wohl auch die Solisten Sandra Zech und das Duo Christina Jüttner/Luitgard Müller zu Gesicht bekommen. Doch auch sie sangen, wohl der Akustik wegen, von hoch oben.