Kultur Waldsassen

19.06.2017

2

0 19.06.2017

Dass Musik aus einer Epoche durchaus verschiedene Klänge hervorzaubern kann, zeigt sich im "Jubiläumskonzert 70 Jahre Waldsassener Kammermusikkreis" im Bibliothekssaal der Abtei Waldsassen. Die Interpreten gestalten Werke des Barock im Originalklang. Stefanie Heinrich spielt auf einer nachgebauten Barockgeige, Hermann Heinrich und Tess Remy-Schumacher benutzen nachgebaute Barockcelli. Andreas Sagstetter bedient ein Cembalo, das den Instrumenten des 17. Jahrhunderts möglichst genau nachempfunden wurde.

Behutsam, flott und virtuos

Gedanken vermitteln

Die "Sonate Nr. 1 F-Dur für Violoncello und Basso Continuo" von Benedetto Marcello eröffnet am Sonntag den Reigen der vorgetragenen Musikstücke. Remy-Schumacher spielt behutsam die große Melodie des eröffnenden "Largo", flott und virtuos das folgende "Allegro", getragen das überleitende "Largo" in das sehr spielfreudige Schluss-"Allegro". Die Solocellistin bietet jeweils die überzeugende Gestaltung der Musik, bestens unterstützt von Sagstetter und Hermann Heinrich, der das Fundament im Bass verstärkt.Von Bernhard Romberg schließt sich ein "Duo für zwei Violoncelli solo" an. Hermann Heinrich und Remy-Schumacher ergänzen sich in der einleitenden Melodie wie in der flotten Spielabwechslung des Hauptsatzes. Ihr überzeugendes Zusammenspiel gefällt. Werke eines kaum bekannten Komponisten folgen. Von Richard Mico erklingen die "Fantasie a 2, Nr. 1 und 2 für Violine und Violoncello", die ohne jegliche Tempobezeichnung einfühlsam in spielfreudiger wie nachdenklicher Art von Stefanie Heinrich wie Remy-Schumacher nahegebracht werden.Anschließend erklingt von Johann Sebastian Bach die "Sonate c-moll BWV 1017 für Violine und Basso Continuo". Die Melodie im einleitenden "Largo" stellt Stefanie Heinrich in lieblichen Tönen dar, während die hohen Umspielungen des Cembalos und die tiefen Pizzikato-Töne von Hermann Heinrichs Cello das gelungene Tonumfeld bieten. Rastlos dagegen das folgende "Allegro", dazu im Kontrast das verhaltene "Adagio". Alles wird im abschließenden "Allegro" in schnellen Tonfolgen zu einem grandiosen Endpunkt geführt. Bach ist eben mitreißend.Nach der Pause erklingt zunächst von Alessandro Scarlatti die "Sonate Nr. 1 d-moll für Violoncello und Basso Continuo". Auch hier vier Sätze, nämlich ein getragenes "Largo", ein flottes "Allegretto", ein melodiöses "Largo" und ein Finale, ungestüm "A tempo giusto". Alles wird von Hermann Heinrich tadellos vorgetragen und von Remy-Schumacher wie Sagstetter einfühlsam begleitet. Die "Chaconne (Euterpe) für Cembalo solo" von Johann Caspar Ferdinand Fischer spielt er allein in ihren einfühlsam zu gestaltenden Variationen des Themas. Der Cembalist vermag die musikalischen Veränderungen fesselnd vorzuführen.Und schon ist der letzte Programmpunkt erreicht, das "Konzert B-Dur F.IV/2 für Violine, Violoncello und Basso Continuo" von Antonio Vivaldi spielen die vier Musikanten. Virtuos erklingt das "Allegro moderato". Alle arbeiten zusammen, um den musikalischen Gedanken des Komponisten einen überzeugenden Sinn zu vermitteln.Das gilt ebenso für das "Andante", einem musikalischen Zwiegespräch zwischen Stefanie Heinrich und Remy-Schumacher, und dem schnellen "Allegro molto", in dem alle ihr Können virtuos wie sinnvoll präsentieren. Die "Musette" aus der "Triosonate D-Dur" von Georg Friedrich Händel bildet die ebenfalls überzeugende Zugabe. Eine bewundernswerte Leistung der Musiker und ein Hörgenuss der Zuhörer.