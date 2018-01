Kultur Waldsassen

09.01.2018

Während noch immer das Konzertprogramm 2017 der Basilika Waldsassen in den Ohren und Herzen der Zuhörer nachklingt, kann Kirchenmusikdirektor Andreas Sagstetter bereits das neue Programm für das neue Jahr vorstellen. Auch diesmal dürfen sich die Musikfreunde über eine hochkarätige Auswahl freuen.

Übers Jahr verteilt werden elf große Konzerte die Basilika wieder mit feinen Klängen erfüllen und die Zuhörer in die Welt der großen Klassik versetzen. Beginn ist am Sonntag, 25. März (17 Uhr), mit "Der Kreuzweg op. 29" von Marcel Dupré. Vorgetragen werden die Orgelmeditationen, die als eines der eindrucksvollsten Werke der Orgelliteratur gelten, von Gerhard Siegel an der Orgel. Das Marienkonzert (Sonntag, 6. Mai, 17 Uhr) von Claudio Monteverdi wird vom Kammerorchester der Basilikakonzerte Waldsassen präsentiert. "Vespro della Beata Vergine Marienvesper SV 206" komponierte Monteverdi im Umfeld seiner berühmten Oper "L'Orfeo".Am Sonnntag, 17. Juni (17 Uhr), gibt Martin Bernreuther ein Orgelkonzert . Er ist gefragter Juror bei Wettbewerben, Herausgeber von Orgelmagazinen und Gastdozent an verschiedenen Instituten. Mit dem Titel "Geistliches Bläserkonzert" ist der Auftritt des Blechbläserensembles Harmonic Brass (Sonntag, 8. Juli, 17 Uhr), umschrieben. Geboten werden Werke von William Walton, David German, Johann Sebastian Bach, Leon Boellmann.Ebenso gehört Günther Kaunzinger aus Würzburg zum festen Stamm der Musiker, die immer wieder gerne kommen und ein begeistertes Publikum finden. Er spielt am Sonntag, 5. August (17 Uhr), Werke von Johann Sebastian Bach, Marco Enrito Bossi und Louis Vierne sowie Improvisationen. "Orgel und Horn - Seele der Musik" heißt das Konzert (Sonntag, 30. September, 17 Uhr), dessen Name bereits klangvollen Genuss verspricht. Christoph Eß (Horn) und Johann Berger (Orgel) präsentieren Werke von Georg Philipp Telemann, Bach, Lindberg, Mendelsohn-Bartholdy.Beim "Großen Herbstkonzert" (Sonntag 11. November, 16 Uhr) geht es mit "Messa di Gloria" von Puccini und "Te Deum op. 103" von Antonin Dvorak in die vierte Jahreszeit. Interpreten sind der Basilika-Chor Waldsassen, der Chor Rastislav Blankso sowie das Orchester Czech Virtuosi. Die Leitung haben Kirchenmusikdirektor Andreas Sagstetter und Jaroslav Martinásek.Nicht fehlen dürfen die Adventskonzerte : Am Samstag, 1. Dezember (15.30 Uhr) und Sonntag, 2. Dezember (16 Uhr), wird das Blechbläserensemble Ludwig Güttler die "Dresdner Bläserweihnacht" interpretieren. Bei den Weihnachtskonzerten (Samstag, 8. Dezember, 15.30 Uhr und Sonntag, 9. Dezember, 16 Uhr) wird das Kammerorchester der Basilikakonzerte Waldsassen unter Leitung von Andreas Sagstetter "The Messiah" von Georg Friedrich Händel in englischer Sprache spielen und singen. Es wird eine etwas verkürzte, kammermusikalische Fassung zu hören sein.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290, www.nt-ticket.de und Abendkasse.