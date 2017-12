Kultur Waldsassen

07.12.2017

Wer kennt ihn nicht? Mit seinem Wiesn-Hit "10 Meter geh" sowie der Radio-Kult-Comedy "Jogi Löw, Lothar & Franz" hat sich Comedian Chris Boettcher einen Namen gemacht. Am Freitag, 19. Januar, gastiert das Multitalent ab 19.30 Uhr in der Turnhalle in Waldsassen. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: exb