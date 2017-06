Fünf Blaskapellen sorgen bei Gartenfest für Stimmung

Kultur Waldsassen

Die Blaskapellen aus der Region halten zusammen. Dies zeigte sich jetzt wieder bei den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Stiftländer Jugend- und Blaskapelle Waldsassen. Nicht weniger als fünf befreundete Musikkapellen spielten nacheinander beim gut besuchten Gartenfest des Jubelvereins in Waldsassen auf. Zum Frühschoppen trat die Münchenreuther Bauernkapelle in Aktion, ehe die Stadtkapelle Tirschenreuth ihr Liedgut intonierte. Anschließend sorgte der Musikverein Wiesau und Umgebung für Stimmung, am frühen Abend übernahm dann die Blaskapelle Thanhausen (Bild). Zu guter Letzt füllte noch die Jugendblaskapelle Reuth das Zelt mit stimmungsvollen Klängen. Bei den kleinen Festbesuchern kamen vor allem die Tricks von Zauberer Franz gut an. Nicht fehlen durfte ein deftiger Mittagstisch: Schmecken lassen konnten sich die Besucher und die Musiker Schweinebraten mit "Spoutzn" und Sauerkraut. Bild: kro