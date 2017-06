Kultur Waldsassen

Freunde klassischer Musik können sich am Sonntag, 9. Juli , auf ein geistliches Kammerkonzert mit Werken von Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart freuen. Das Konzert in der Basilika Waldsassen beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es bei NT-Ticket. Die Interpreten sind Florian Prey (Bariton), Ingolf und Barbara Turban (Violine), Wen-Sinn Yang (Violoncello) und Andreas Sagstetter (Orgel). Neben ausgewählten Kirchensonaten von Wolfgang Amadeus Mozart werden Werke von Johann Sebastian Bach in verschiedenen Besetzungen zu hören sein. Bild:exb