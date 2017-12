Kultur Waldsassen

20.12.2017

Statt "O du fröhliche" dröhnt in der Kunstgasse Rockmusik aus den Boxen: Das Veranstaltungsjahr des Kunsthauses endet mit fetzigen Klängen. Und das ist für viele Besucher eine willkommene Abwechslung in der Zeit der besinnlichen Weisen.

Auch eigene Stücke

Viel Lob für Kunsthaus

Die Musiker Max Schmidt, Markus Meier und Marc Pilsack präsentierten an diesem Abend Bob Dylan im Dialekt. Dylan-Songs im Dialekt, das haben auch schon Wolfgang Niedecken, Wolfgang Ambros und andere große Musiker gemacht, erfährt das Publikum."Yardlake" präsentierte aber Stiftländer Versionen von bekannten Songs. Animiert dazu hat sie Bob Dylan selbst. Max Schmidt. "Er präsentiert selbst seine eigenen Songs immer wieder neu." Dabei glänzen die Jungs auf der Bühne auch mit eigenen Stücken, die sich ziemlich gut anhören und ins Ohr gehen. Mit Titeln wie "Wöi a Stoa" oder "A Büldl vo dir" oder "Grod oa" besingt Max Schmidt die Liebe oder Erinnerungen aus der Jugendzeit. "Da standen wir vor der Mädchenrealschule und durften nicht rein. Wir waren Schüler der Knabenrealschule", erzählt er mitunter nette Klosterstädter Anekdoten.Mit Schmidts Stiftländer Version von "Forever Young" ist die Brücke schnell gebaut zwischen Zuhörern und Musikern. Denn wer denkt nicht gerne an seine Jugend zurück? Max Schmidt, Markus Meier und Marc Pilsack loben das Kunsthaus über den grünen Klee. Die Bühne sei ausreichend groß für einen Bandauftritt, der Sound super. Das sei nicht überall so, heißt es unter anderem.Songs wie "Mr. Tambourine Man", "Knockin' on Heaven's Door" oder "Might May" lassen Füße wippen und erste Tänzerinnen in den hinteren Reihen aufspringen. Natürlich darf "Blowin in the Wind" nicht fehlen. Kaum zu glauben: Selbst Jimi Hendrix hat Dylan gesungen. Jetzt ist Markus Meier am Zug. Ziemlich cool interpretiert er "It's all over now Baby Blue " von Van Morrison. Der Song sorgt für Gänsehautfeeling! Beim exklusiven Dylan-Abend bedient Wolfgang Charanza als Gastmusiker zwei Keyboards gleichzeitig, und der Stiftländer Dialekt bekommt eine völlig neue Dimension. Die "Yardlaker" müssen etliche Zugaben drauflegen. Weil das Repertoire nicht mehr ausreicht, beschließt Max Schmidt, dann halt wieder "von vorne" zu beginnen. Leider hat aber dennoch alles einmal ein Ende. Und irgendwann entlässt Kunsthaus-Vorsitzender Wolfgang Horn Musiker und Zuhörer doch zurück in den Advent.