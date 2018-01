Kultur Waldsassen

24.01.2018

"Die Zauberflöte im Taschenformat" lautet die Programm-Überschrift zu der Fassung, die Johann Wendt 1792 zu dem "Deutschen Singspiel in zwei Aufzügen" von Wolfgang Amadeus Mozart für Flöte, Violine, Viola und Violoncello arrangierte. Das "Mozart Quartett Salzburg" widmet sich am Sonntag dieser Fassung zum ersten Konzert der neuen Kammermusikkreis-Saison im Kloster Waldsassen.

Oper ohne Worte

Schwierige Bearbeitung

Zunächst gestalten Daniela und Florian Beer (Violine), Dorothea Galler (Viola) und Matthias Michael Beckmann (Violoncello) die Kammermusik-Fassung der "Ouvertüre" aus der Sinfonia "La Veneziana D-Dur" von Antonio Salieri. Rasch und gerade deshalb sehr melodienreich erklingen die Tonfolgen dieses schönen und viel zu selten gespielten Musikstückes. Dann folgt die "Ouvertüre" zu dem deutschen Singspiel "Die Zauberflöte" in der Besetzung, die Johann Wendt arrangierte. Es spielen Michael Martin Kofler (Flöte), Daniela Beer (Violine), Dorothea Galler (Viola) und Matthias Michael Beckmann (Violoncello). Ebenfalls rasch und genauso tonrein wie Salieris Stück ertönt die Einleitung zu Mozarts letzter Oper.Gottfried Franz Kasparek gibt als Sprecher wichtige Erläuterungen zu dem komplizierten Handlungen der Oper. Wenn also Tamino "Zu Hilfe! Sonst bin ich verloren" ruft, machen die vier Musikanten in ihrer intensiven Spielweise das deutlich, wie auch seine Rettung durch drei Damen. Genauso intensiv gestalten sie die heitere Stimmung, die Papageno in seiner Arie "Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig heisa hopsasa!" wiedergibt. Die Flöte spielt in diesem, wie in den meisten anderen Stücken, gekonnt die Hauptrolle.Das gilt für alle Figuren der Handlung, deren Aussagen nicht durch Worte, sondern durch Musik nahegebracht werden. Selbst priesterlichen Aussagen wie "Ein Weib tut wenig, plaudert viel" wird musikalisch nachgewiesen, wie fragwürdig solche Behauptungen sind.Nach der Pause erklingt zunächst im Vierertakt der "Marsch der Priester", dann in ähnlich feierlichem Dreiviertel-Takt die Bitte "O Isis und Osiris, schenket der Weisheit Geist dem neuen Paar", was die Priester mit der Aufforderung "Bewahret euch vor Weibertücken" vertiefen wollen. Aber Monostatos meint in schnellstem Tempo: "Immer ohne Weibchen leben, wäre wahrlich Höllenglut". Jetzt erscheint auch noch die Königin der Nacht und bringt eine neue Sicht der Dinge ins Gespräch: "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" sagt sie zu Tamina, eine weltberühmte Koloratur-Arie, die auch der Flöte so einiges abverlangt. Dagegen hält Sarastro mit der Beruhigung: "In diesen heil'gen Hallen, kennt man die Rache nicht". Genau so intensiv werden auch die folgenden Szenen musikalisch wiedergegeben, nachdem sie Kasparek als Sprecher jeweils in ihrer Bedeutung erklärte.Dabei auch die traurigste Arie, die Mozart je erfunden hat: "Ach, ich fühl's, es ist verschwunden, ewig hin der Liebe Glück" zeigt, wie sehr Liebeskummer die Lebenslust beeinträchtigen kann. Von Hoffnung getragen ist Papagenos Sehnsucht. "Ein Mädchen oder Weibchen, wünscht Papageno sich. O, so ein sanftes Täubchen wär" Seligkeit für mich". Seine Zauberflöte hilft ihm zur Verwirklichung. Sie hilft, Konflikte zu beseitigen.Man kann die Interpreten nur bewundern, dass sie sich mit dieser schwierigen Bearbeitung auseinandersetzen. Als Zugaben erklingen noch "Alla Turca" - Schlusssatz aus der Klaviersonate A-Dur KV 331 von Mozart und das nicht minder berühmte "Menuett" op. 13/5 von Luigi Boccherini. Auch in dieser ungewohnten Klangfärbung sind die musikalischen Gedanken hinreißend.