Kultur Waldsassen

19.06.2017

ABBA ist Kult. Und obwohl das schwedische Erfolgsquartett schon seit 25 Jahren nicht mehr live auftritt, bleiben ihre Shows unvergessen. Seit Jahrzehnten reißen "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You" oder "Mamma Mia" die ABBA-Fans aus allen Generationen zu Beifallsstürmen hin. Die Band "Waterloo" lässt die Legende wieder aufleben - und spielt am Freitag, 14. Juli, um 20 Uhr in den Neuen Gärten (Goetheplatz) in Waldsassen. Bei ihren Konzerten begeistert die Gruppe nicht nur mit einer perfekten musikalischen Performance, sondern auch mit einer packenden Bühnenshow und vielen originalgetreuen Kostümen. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: exb