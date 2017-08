Kultur Waldsassen

08.08.2017

Sein Orgelkonzert in der gut gefüllten Basilika am Sonntag stellte Professor Günther Kaunzinger unter das Motto "Gattungen der Phantasie". Das Konzertprogramm wurde mit der Phantasie und Fuge in g-Moll BWV 542 von Johann Sebastian Bach eröffnet. Als weitere Beispiele für die Gattung der Phantasie wählte Günther Kaunzinger, der sich lange Jahre vor allem mit der Orgelliteratur Frankreichs beschäftige, Werke der französischen Komponisten Cesár Franck und Jehan Alain aus. Stilsicher interpretiert durften die Zuhörer die Fantasie in la (C. Franck) und die beiden Fantasien von Jehan Alain genießen. Im Mittelpunkt stand eines der schwierigsten und komplexesten Werke der Orgelliteratur, die Inferno-Phantasie und Fuge von Max Reger. Hier war eine Interpretation des Werkes auf höchstem Niveau erleben. Bei einem Kaunzinger-Orgelkonzert darf die Improvisation nicht fehlen. Somit war der letzte Teil einer beeindruckenden Improvisation über gegebene Themen gewidmet. Das Publikum bedankte sich mit einem langanhaltenden Beifall und stehendem Applaus beim Künstler. Kaunzinger beschloss sein Konzert nicht ohne eine Zugabe. Somit konnten sich die Zuhörer noch an der Toccata d-Moll aus op. 59 von Max Reger erfreuen.