Rap für den guten Zweck

14.07.2017

Für die Rapper von "Nexis" ist Musik mehr als nur ein Hobby. Jetzt helfen sie mit ihrem neuesten Video einer Waldsassener Kneipe, um sie für junge Leute attraktiver zu machen. Das Ergebnis ist seit Samstag auf Youtube zu sehen.

Echtes Gemeinschaftswerk

Eine Zufallsidee

Treffpunkt für junge Leute

Musik als Sprachrohr

Die "Exit Bar" wird zur Kulisse eines Musikvideos: Die Kamera führt den Zuschauer durch den Eingang. Vorbei an der Tür geht der Blick ins Innere der Kneipe. Alle Plätze sind besetzt mit jungen Menschen. Sie unterhalten sich, haben Cocktails in der Hand. Doch keiner bewegt sich. Schließlich steht Manuel Fontanari alias Cripe auf und beginnt zu rappen. Hinter der Theke stehen seine Kollegen von "Nexis" und singen: "Komm, heb dein Glas auf die Bar, von der Theke bis zum Dart ..." Und alle Gäste bewegen sich mit guter Laune zur Musik.Was hier kurz beschrieben wird und auf den ersten Blick nach einer Menge Spaß aussieht, war mit viel Arbeit verbunden. Über ein halbes Jahr tüftelten die Rapper von "Nexis" an ihrem Projekt. Rund 50 Personen waren an den Dreharbeiten sowie der Organisation des Videos beteiligt. "Es soll Wiedererkennungswert haben. Bis zum Schluss haben wir alles mehrfach überarbeitet. Allein der Schnitt dauerte sechs Wochen", meint Felix Müller alias Filah, als am Samstag das Ergebnis des Gemeinschaftsprojektes auf Youtube veröffentlicht wurde."Nexis" ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Rap-Crews aus der Region. "Wir sind ein Bündnis aus den Gruppen ,45 Madnezz', ,Brainstorm Audio' und ,Freak Fabrik'", erklärt Andreas Kandler, der in der Szene als Philli Sleeper bekannt ist. An der Kooperation sind heute rund 20 Leute beteiligt, die aus Waldsassen, Mitterteich, Weiden, Marktredwitz und Himmelkron (Kreis Bayreuth) kommen. Über Bekannte oder das Internet haben sie sich zusammengefunden und beschlossen, gemeinsam Musik zu machen. "Eigentlich war das Ganze eine Zufallsidee. Lange haben wir nach einem Namen gesucht. Mein achtjähriger Sohn Denis kam dann auf den Namen Nexis", sagt Andreas Kandler.Den Künstlern geht es nicht ums Geld, sie wollen lieber unterstützen: "Zusammen bringen wir etwa 130 Jahre Musikerfahrung mit. Wir machen das auch für den guten Zweck", ergänzt sein Bruder, Michael Kandler, der sich mit Künstlername Lipro nennt. Einer der Neuzugänge ist unter anderem Felix Merl, auch bekannt als FEEL.ikx. Der 25-jährige Rapper aus Maxhütte-Haidhof setzte sich für krebskranke Kinder ein und wurde vor kurzem für seine Arbeit vom Freistaat Bayern ausgezeichnet. Auch andere Mitglieder zeigten bereits soziales Engagement. Filah, Cripe und Philli Sleeper beteiligten sich vor einigen Jahren am Event "Rap For Respect" und Lipro brachte Kindern in einem Kinder- und Jugendheim das Rappen bei unter dem Motto "Verbal statt brutal"."Was gibt es hier in der Gegend schon für junge Leute?", fragt Cripe. Ömer Korkutan ist seit einigen Jahren Besitzer der "Exit Bar", die im ehemaligen Gasthaus "Zum Egerländer" untergebracht ist. Der Betreiber versucht ein junges Publikum anzuziehen. Vor kurzer Zeit ließ er aus diesem Grund das Lokal komplett renovieren. "Ein Problem ist aber, dass viele Junge lieber in die Stadt gehen", sagt der 44-Jährige. Die Mitglieder von "Nexis" möchten diesen Umstand ändern. Für sie ist das Lokal bereits zum Treffpunkt geworden. Sie wollen zeigen, dass Leute dort genauso ihren Spaß haben können. "Unser Motto ist: Wir machen's möglich", sagt Korkutan. Also schloss er sich mit den Musikern zusammen.In dem Video sind viele Stammgäste zu sehen. "Anfangs wussten wir nicht genau, ob jeder mitmachen würde. Doch wir wurden uns megaschnell einig und alle haben toll mitgearbeitet", lobt Cripe. Für die Musiker war der Videodreh auch eine Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren. "Wir machten alles selbst. Schrieben den Text, entschieden uns für die Stilrichtung, mischten die Musik, drehten das Video und legten unser ganzes Wissen zusammen", betont Filah. Das Ergebnis ist professionell. Mit modernen Elementen wie dem "Freezeframe", der das Bild einfriert, während sich die Kamera bewegt, oder einer pixelreichen 4-k-Auflösung steht die Arbeit anderen Musikvideos in nichts nach.Auch in Zukunft will "Nexis" Projekte machen. Neben wohltätigen Aktionen wollen die Rapper Workshops veranstalten und für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Dafür will sich die Gruppe als Verein eintragen lassen und macht sich Gedanken über weitere finanzielle Förderungsmöglichkeiten. "Wir können auf Dauer nur unterstützen, wenn auch wir unterstützt werden", so Filah. Das Ziel der Jungs: "Musik ist ein Sprachrohr. Wir wollen eine Anlaufstelle sein und Leuten helfen, die ihre Gefühle sonst nicht so einfach ausdrücken können. Dabei fixieren wir uns nicht nur auf Rap, sondern sind für alle Genres offen", meint Cripe.___Video im Internet: