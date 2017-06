Verein "Save The Scene" bietet am Basilikaplatz jungen Künstlern eine Bühne

29.06.2017

Der Förderung von Musik in beinahe allen Genres hat sich der gemeinnützige Verein "Save The Scene e.V." verschrieben. Beim Bürgerfest am Sonntag, 2. Juli, wird die rührige Gemeinschaft diesem Ziel gerecht - mit einem Rockkonzert. Am Basilikaplatz treten ab 17 Uhr mehrere Gruppen auf. Das Augenmerk liegt auf bayerischer und östereichischer Mundart.

Den Anfang machen die Lokalmatadore von "4Glory" (Blues-Rock), danach spielen "Stereowatschn" (niederbayrischer Mundart-Rock aus Dingolfing), "Beisser" (Mundart Indierock/Powerpop aus Regensburg), Ibrahim Lässing (Rock aus Laberweinting) und "Gnackwatschn" (Austro-Ska-Punk aus Graz/Östereich). Hauptact des Abends ist die Punkrock-Band "Turbobier" aus dem Wiener Stadtteil Simmering. Die Formation um Frontmann Marco Pogo war im März 2017 auf Platz 1 der österreichischen Albumcharts und schon mit Künstlern wie "Seiler und Speer" und "LaBrassBanda" auf Tour."Bereits im Vorjahr war das Konzert ein voller Erfolg", so Vorstandsmitglied Christian Fischer. Zusammen mit den Vorständen Matthias Schmidt, Florian Zinnecker und Stefan Meyer hatte er schon 2016 die Veranstaltung organisiert - mit Hilfe von Paul Stellmach auf der Schwanenwiese. An diesem Erfolg möchte der noch junge Verein anknüpfen.Erst letztes Jahr gegründet hat sich der Verein "Save The Scene e.V." das Ziel gesetzt, "... die lokale Musikkultur aufrecht zu erhalten und jungen Künstlern eine Bühne zu bieten", so Fischer weiter. So war es selbstverständlich, dass sich der Verein wieder beim Bürgerfest beteiligt. Neben dem musikalischen Programm werden auch Getränke angeboten. Und auch auf schlechtes Wetter ist man eingestellt: "Ein großes Barzelt und ausreichend Schirme stehen bereit", verrät Christian Fischer. "Und das beste: Der Eintritt ist frei!"___Weitere Informationen: www.facebook.com/events/ 1875829675969432/