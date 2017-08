Kultur Waldsassen

11.08.2017

25

0 11.08.201725

Mit "Voces8" kommt eine der führenden englischen Vokal-Formationen nach Waldsassen, vielleicht sogar das vielseitigste unter ihnen. Die BBC beschrieb sie vor wenigen Jahren als "zwei Teile King's Singers, drei Teile Swingle Singers und ein Schuss Bobby McFerrin". "Voces8" hat aber längst sein eigenes Profil erarbeitet und ist aus dem Schatten der großen englischen Namen herausgetreten. Geistliche Vokalmusik mit Werken von Henry Purcell, William Byrd, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Benjamin Britten oder Felix Mendelssohn-Bartholdy ist am Sonntag, 17. September, ab 17 Uhr in der Basilika Waldsassen zu hören. karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb