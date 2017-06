Kultur Waldsassen

Der Waldsassener Kammermusikkreis begeht sein 70-jähriges Bestehen. Diesen Sonntag wird das Jubiläum mit einem barocken Jubiläumskonzert im Bibliothekssaal des Klosters angemessen gewürdigt.

31 Gründungsmitglieder

Dichterabend und Vorträge

Kammermusik in vollendeter Form 1980 trat Dr. Rudolf Coblitz in den Ruhestand und erhielt seine Ernennung zum Ehrenvorstand. Neuer Leiter und Vorstand wurde der unvergessene Rektor und Organist Otto Rieger (1937 - 2003), der viel zu früh verstorben ist, dem jedoch der WKK ebenfalls unendlich viel zu danken hat. In seine Amtszeit fiel die Feier zum 50. Gründungsjubiläum am 20. September 1997 im Harmoniesaal. Mit Andreas Sagstetter erhielt der WKK im Oktober 2002 einen neuen Vorstand und musikalischen Leiter. Damit begann auch eine neue Ära und wurden seit Jahren neue Wege beschritten. Dabei sind die Verantwortlichen allzeit bemüht, allen musikalischen Stil-Richtungen gerecht zu werden und "Kammermusik in vollendeter Form" darzustellen.

Gegründet worden war der Kammermusikkreis Waldsassen e.V. (kurz WKK) am Samstag, den 28. September 1947 im katholischen Jugendheim. In der unmittelbaren Nachkriegszeit entstanden, hat sich der WKK längst zu einer überaus erfolgreichen Institution entwickelt, die aus dem Kulturleben der Klosterstadt nicht mehr wegzudenken ist.Hauptinitiator für die Gründung war seinerzeit der aus Breslau stammende Physiker und Privatlehrer Dr. Heinrich Michalke. Er war schon während des Zweiten Weltkriegs im September 1944 von Berlin nach Waldsassen gekommen, spielte Bratsche und organisierte nach dem Krieg kleine Hausmusikkreise. Darüber hinaus wirkte er auch im Kirchenchor der evangelischen Gemeinde und im Musikverein Waldsassen und übernahm bei der Gründung des Vereins das Amt des musikalischen Leiters und stellvertretenden Vorsitzenden.Als Gründungsvorstand konnte der damalige evangelische Schulleiter Fritz Halm gewonnen werden. Bei der Gründung traten sogleich 31 Mitglieder bei; unter ihnen waren Heimatvertriebene, aber auch musikbegeisterte Einheimische, wie das unvergessene Ehepaar Anni und Lorenz Rösch. Der WKK widmete sich in erster Linie der Aufgabe, gute Haus- und Kammermusik in jeder Form zu fördern und zu üben, und dies ohne Bindung an Politik und Konfessionen. Gleichzeitig wollte man jedem Musikfreund im Stiftland die Möglichkeit bieten, regelmäßig Kammerkonzerte auswärtiger und örtlicher Kräfte besuchen zu können. Als der Verein 1947 entstand, galt noch das Besatzungsstatut. Dabei mussten leider lästige Auflagen und bürokratische Hindernisse bewältigt werden.Das Gründungskonzert des WKK fand am Sonntag, 8. Dezember 1947 im Saal des Jugendheimes statt. Der Erfolg daraus und die Begeisterung der Musiker wie der Zuhörer spornten an; dabei ließen sich so manche Schwierigkeiten und Engpässe in der damaligen Nachkriegszeit bei gutem Willen besser überwinden.1948 konsolidierte sich der Verein und ergab sich eine intensive Vereinsarbeit. So organisierte man Konzertabende mit eigenen Kräften, aber auch mit auswärtigen Ensembles, wie z.B. mit dem Raba-Trio und dem Köckert-Quartett. Es gab aber auch Vorträge, einen Dichterabend und sogar eine Kunstausstellung im Vereinsprogramm. Dabei fand der WKK allgemeine Anerkennung und entschloss man sich anfangs auch zu Auftritten in Tirschenreuth und Mitterteich.Im Jahre 1949 kam mit dem Lehrer und Komponisten Ernst Kutzer ein neuer musikalischer Leiter. Er fand eine gute Unterstützung in dem Musiklehrer und Geiger Alfred Reinl, der dem WKK mehr als 25 Jahre verbunden war. Ein erster wirklicher Höhepunkt vollzog sich 1950 mit der Aufführung des großen Oratoriums "Das Lebensbuch Gottes" von Joseph Haas mit 130 Mitwirkenden. Diese kamen aus dem WKK, aber auch aus dem Männergesangverein von 1865 und dem Musikverein Waldsassen. 1954 ergab sich ein neuer Start, nachdem man 1953 eine Krise überwunden hatte. Nun konnte der Zahnarzt Dr. Rudolf Coblitz (1912 - 2002) als neuer musikalischer Leiter gewonnen werden.Dr. Coblitz verdankt der WWK ein grandioses Engagement mit dem eine breite Fülle von Konzerten und musikalischen Auftritten vieler bekannter und hochrangiger Virtuosen und Ensembles nach Waldsassen kam. Dies gab dem Verein Auftrieb gab. Einmal stand sogar ein Serenadenabend vorm Café in Bad Kondrau auf dem Programm. Dabei verfolgte der WKK über Jahrzehnte eine beharrliche Kulturarbeit und war allzeit bemüht, seinen Mitgliedern, Freunden und Gästen ein ausgewogenes Programm zu bieten. Bibliotheksaal, Harmoniesaal und die Aula der neuen Hauptschule waren als örtliche Konzertsäle regelmäßig gut gefüllt. Zu den Gast-Interpreten gesellten sich später mit Wolfgang Gaag, Wolfram Rieger und Gisela Schubert auch heimische Talente. (Info-Kasten)