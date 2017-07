Kultur Waldsassen

16.07.2017

Ein Open Air mit Hits von Abba, das kann nur Lebensfreude pur sein! Nicht nur Agnetha (Nora Reder), Anni-Frid (Miriam Liegner), Björn (Thomas Götze) und Benny (Oleksandt Zaytsev) aus Hamburg haben ihren Spaß. Fans im Alter von drei bis Ultimato tanzen ab zu "Waterloo", "Dancing Queen" und mehr.

"Superfan" Sandra

Bezaubernde Show

Von Ulla Britta BaumerWährend die Frauen mit Tanzen beschäftigt sind, haben die Männer ihre Augen auf lange Beine in weißen Lackleder-Stiefeln geheftet. Und das kann ihnen nun wirklich keiner übel nehmen. Denn was sich auf der Bühne in den "neuen Gärten" tut, ist höchst attraktiv. Am Freitag begeistert die Hamburger Abba-Band nicht nur mit gut inszenierter Show und täuschend echten Stimmgewalten. Die Frontfrauen Agnetha (Nora Reder) undAnni-Frid (Miriam Liegner) lassen die legendäre Schwedenband in jeder Hinsicht wiederaufleben. Hier stimmen die Stimmen ebenso wie das charmante Lächeln der blonden Agatha oder die kühle Zurückhaltung der braunhaarigen Frida. Miniröcke und Schlaghosen tun ihres dazu, den Fans die Zeit um 1974 zurückzuholen, als Abba mit "Waterloo" die Konkurrenz beim Grand Prix von der Bühne fegte und die Welt eroberte. Der Abend beginnt unterhaltsam, auch das Wetter macht mit. Zuerst müssen Band und Publikum zusammenfinden, was bei Oberpfälzern bekanntlich etwas dauern kann. Agnetha möchte ihr Publikum näher an der Bühne wissen, der Abstand ist ihr noch zu groß. Lächelnd bittet sie zum Näherkommen. Während die ältere Generation dennoch abwartet, tanzen die Jungen im Alter zwischen drei und 16 Jahren sofort vorne ausgelassen ab.Die einbrechende Dämmerung räumt die letzten Hemmschwellen zur Seite. Das Waldsassener Publikum taut auf. Es wird heiß auf der Wiese der neuen Gärten, obwohl die Temperaturen mit nur 15 Grad etwas anderes sagen. Das Publikum rockt wie verrückt zu den legendären Hits, die ins Blut gehen wie eh und je. "Wie hieß 1972 unser erstes Lied?", will Agnetha wissen.Sandra Doss schreit begeistert "People need Love". Die 49-jährige Mitterteicherin steht seit Beginn des Konzertes in der ersten Reihe. "Klasse", sagt Sandra über die Waterloo-Band und ihre Show. Ihr Urteil darf gerne hergenommen werden für die Qualität der Musiker. Sandra ist den Schweden seit ihrem vierten Lebensjahr verfallen, sie hat Zuhause gut 1000 Abba-Fanartikel. Ihre Sammlung gilt in Insiderkreisen als "Abba-Museum". Geht es um den nahezu originellen Fundus, lässt sich die Band ebenfalls nicht lumpen. Bei Abba-Konzerten gehören Äußerlichkeiten dazu, werden erwartet. Agnetha und Frida verschwinden regelmäßig von der Bühne, kleiden sich im Kunsthaus um. Zurück im nächsten tollen Klassiker-Outfit lösen sie Begeisterungsstürme aus. Mehr in den Hintergrund geraten Björn und Benny. Aber war das nicht immer so? Waren es nicht immer (freilich neben der Musik) die Frontfrauen, die mit ihrem Charme, ihren Stimmen und ihrem Liebreiz das ausmachen, was Abba berühmt werden ließ? Dagegen liefert Schlagzeuger Stefan Kreuzer nach der Pause ein fünf Minuten langes Solo ab, welches das Herz mit dem Rhythmus der Trommeln mitpumpen lässt. Respekt! "Dancing Queen", "Fernando", "S.O.S.", "Take a chance on me", "Mamma Mia", "The Winner takes it all", "Money, Money, Money": Alles ist dabei."Jetzt kommt Waterloo", weiß Sandra, sobald Benny jetzt ebenfalls umgekleidet im berühmten Kostüm die Bühne betritt. Agnetha und Ani-Frid sehen wieder bezaubernd aus. Da wurde nicht gespart, auch die mitgebrachte Bühnenausstattung ist durchaus nobel. Im nächtlichen Dunkel ist es nun ein Leichtes, sich für ein Weilchen auf ein original Abba-Konzert zu "beamen". Die Musiker sind in Höchstform, "Waterloo" wird gefeiert wie kein anderer Song. Wenig später wollen die Hanseaten mit der traditionellen Abba-Zugabe ihr Konzert beenden. Die Fans spielen nicht mit, wollen mehr: "Thank you for the music" ist längst nicht der Abschied von den Erinnerungen an eine unbeschwerte Jugend mit Abba.