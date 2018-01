Kultur Waldsassen

"Aufwind - die Fraunhofer Saitenmusik seit 40 Jahren." So lautet der Titel des nächsten Konzertes der neuen Reihe des Kammermusikkreises Waldsassen am 18. Februar. Zu hören sind alte und neue Stücke aus Europa und kleine Ausflüge in die Klassik.

Seit fast vier Jahrzehnten bereichert die "Fraunhofer Saitenmusik" mit ihren Klängen und Melodien die Musiklandschaft. Die vier Oberbayern fühlen sich mit ihren Saiteninstrumenten musikalisch und geographisch in vielen Ecken zu Hause: In der Volksmusik, der Klassik und im Folk - ihre Melodien führen quer durch Europa von Skandinavien über Frankreich bis in die Alpen. Mit den Jahren sind Repertoire und Geschichte der "Fraunhofer" gewachsen. Richard Kurländer - Harfe, Salzburger Hackbrett, Appenzeller Hackbrett - schöpft zusammen mit der Cellistin Michaela Schmid, dem Bassisten Gerhard Zink und dem Gitarristen Michael Klein aus einem großen Vorrat an Klangfarben und Interpretationsmöglichkeiten. Was die "Fraunhofer Saitenmusik" schon immer auszeichnet, ist die Fähigkeit, musikalische Spannungsbögen aufzubauen, die die Lust am Zuhören nie abreißen lässt.Beginn des Konzertes ist am Sonntag, 18. Februar, um 17 Uhr in der Klosteraula. Karten sind erhältlich bei der Tourist-Info Waldsassen (Tel. 09632/88 160), im Haus St. Joseph (Tel. 09632/923 880), im WKK-Büro (Tel. 09632/916 437), im Internet ( www.wkk-waldsassen.de) oder per E-Mail (johann.001@t-online.de).