Politik Waldsassen

13.12.2017

21

0 13.12.201721

Zeitweilig ist die Stimmung aufgeheizt. Als "Unsinn hoch zwei" wird die Planung mitunter gegeißelt. Doch die Wortführer müssen sich sagen lassen: Die Trassenwahl ist längst nicht mehr Gegenstand der Beratungen.

Zahlen "schön gerechnet"

An Grenzwerte gebunden

Bürgermeister Bernd Sommer droht privatrechtliche Konsequenzen an Keinen leichten Job hatte Karl Gebert: Der Vertreter der Regierung moderierte die Anhörung und musste zudem die Sachvorträge von Einwendern wie die Antworten der Vertreter von Straßenbaubehörde und Fachbüros ins Protokoll diktieren. Es gab aber auch Äußerungen, die nicht in der schriftlichen Dokumentation erscheinen werden - etwa die Aussage von Baurat Frank Viehmann. Er persönlich sehe die Feinstaub-Problematik ob des technologischen Fortschritts in der Autobranche "eher entspannt". Gleichwohl könne er, Viehmann, die Bedenken von Anwohnern gut verstehen. "Das gehört nicht ins Protokoll", meldete sich auch Bürgermeister Bernd Sommer vehement zu Wort: Bei der Diskussion um die Schadstoffbelastung und die Prognosen hatte Sommer hinterfragt, ob die E-Mobilität bei Personenautos berücksichtigt worden ist, was Viehmann mit einem deutlichen "Ja" beantwortete. Horst Gesell, der in der Gemeinde Neualbenreuth wohnende Vorstandssprecher der Bürgeraktion "Mitmachen lohnt" - und damit nach eigenen Angaben Vertreter von 170 Mitgliedern - hatte dagegen auf die besonderen Belastungen durch den Schwerlastverkehr hingewiesen. Sprichwörtlich auf die Palme brachte Sommer, als Gesell den Bürgermeister mit der früheren CSU-Meinung in Zusammenhang brachte, wonach niemals nach Waldsassen kommen sollte. "Das habe ich nie gesagt", reagierte Sommer deutlich genervt und drohte sogar privatrechtliche Konsequenzen an. Daraufhin schaltete sich Juristin Tina Koniarski ein. "Es sollen alle hier zu Wort kommen", rief die Vertreterin der Regierung zur Ordnung in der Debatte. "Wir sind eine unabhängige Behörde, nehmen alles auf, gehen ins stille Kämmerlein und bewerten dann alles." Auch Karl Gebert bat zwischendurch, als es im Saal lauter wurde, um etwas mehr Disziplin, "... damit alle drankommen", wie der Leiter der Verhandlung erklärte: "Sie nehmen sich selbst die Zeit." (pz)

Drei Tage lang sind für die Aktion anberaumt: Im kleinen Jugendheim-Saal werden die Einwendungen zur Tektur der Planung für die Verlegung der Bundesstraße 299 bei Waldsassen erörtert. Die Angst vor Schadstoffen und vor allem vor der Lärmbelastung spielte zum Auftakt am Mittwoch eine besondere Rolle. Es ging um Sammeleinwendungen gegen allgemeine Belange - gleichlautende Bedenken, von mehreren Leuten unterzeichnet.Schräg vorne am Tisch die Vertreter der Regierung der Oberpfalz - mit Juristin Tina Koniarski sowie Verhandlungsleiter Karl Gebert, der die Anhörung moderiert. Zwischen zwei Säulen im Jugendheim-Saal Vertreter des Staatlichen Bauamts Amberg-Sulzbach mit Frank Viehmann an der Spitze sowie Vertretern der beteiligten Ingenieurbüros - Martin Gawlik, Claudia Zimmermann und Udo Maier. Sie mussten viele Fragen aus den Reihen der Einwender beantworten - in aller Regel mit dem Hinweis, dass die prognostizierten Emissionen alle unter den Grenzwerten lägen. "Das haben Sie so festgestellt, wir nehmen das zur Kenntnis", erklärte etwa Horst Gesell. "Der Lärmschutz betrifft Hunderte", meinte Ludwig Bulawa und redete sich zwischendurch in Rage: Die ganze Erörterung wäre "sinnlos", so lange keine sinnvolle Umgehung geplant werde.Die erste Sammeleinwendung durfte ohne weitere Debatte abgehakt werden: "Schön gerechnet" wären die Zahlen im Hinblick auf die Verkehrsbelastung im Jahre 2030", so der Vorwurf. Allerdings war keiner der Unterzeichner zur Anhörung gekommen; die Einwendung bleibe dennoch weiterhin aufrecht erhalten, wie Juristin Koniarski unterstrich.26 Unterzeichner vertraten die nächste Sammeleinwendung, 2 davon waren am Mittwoch im Saal. "Die Stadtdurchfahrt ist keine Umgehung" - so die Kernaussage, worauf sich Hubert Rosner zu Wort meldete: "Das habe ich auch geschrieben, aber ich stehe nicht auf der Liste." Gebert informierte, dass er dann wohl später zu Wort kommen wird. Stephan Kunz aus der Marcoussis-Straße schilderte seine persönliche Situation als Schichtarbeiter: Er werde wohl bei der erhöhten Lärmkulisse überhaupt nicht zur Ruhe kommen. "Wer entschädigt mich denn, wenn ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann?", meinte Kunz, der außerdem wissen wollte, die Grenzwerte eigentlich kommen."Die Emissionsgrenzwerte werden eingehalten", erklärte dazu Martin Gawlik und verwies dabei auf die ausreichende Entfernung zwischen Trasse und Kunz' Wohnhaus. Deshalb, so ergänzte Viehmann, sei im Bereich Kondrau auch kein besonderer Lärmschutz vorgesehen. "Wir sind an die Grenzwerte gebunden."Mit dem zusätzlichen Erdwall, mit dem Aushub-Material aus den beiden Trog-Lagen im Bereich Waldsassen, ließe sich die Situation aber nur noch verbessern. Allerdings hinge dies von erfolgreichen Grundstücksverhandlungen ab. Die Grenzwerte würden, wie es hieß, aus langjährigen Erhebungen und Erfahrungswerten ermittelt, so die Antwort auf die Frage von Stephan Kunz zuvor.